Dwa produkty WAT wyróżnione prestiżową nagrodą Defender

Dwa produkty Wojskowej Akademii Technicznej – Bezpieczny System Komunikacji Multimedialnej (BSKM) i Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON – zostały wyróżnione prestiżową nagrodą Defender.

Gala wręczenia nagród odbyła się 10 września br., ostatniego dnia 29. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Projekty WAT znalazły się w grupie 10 produktów nagrodzonych przez komisję konkursową spośród 77 zgłoszeń. Statuetki w imieniu Akademii odebrał rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Dodatkowo Wojskowa Akademia Techniczna została uhonorowana przez Targi Kielce okolicznościową statuetką z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia uczelni.

Bezpieczny System Komunikacji Multimedialnej (BSKM) powstał w ramach projektu pt. „Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych” zrealizowanego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Elektroniki WAT, zespół kierowany przez dr. hab. inż. Dariusza Laskowskiego), Transbit Sp. z o.o. oraz Asseco Poland SA. BSKM.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii system zapewnia bezpieczny obieg informacji w środowiskach heterogenicznych. Spełnia on wymagania bezpieczeństwa NATO ujęte w STANAG 5068 i umożliwia przesyłanie danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych” – mówi dr hab. inż. Dariusz Laskowski.

W skład BSKM wchodzą: Terminal SVoIP (VT-10SCIP), który umożliwia realizację jawnej oraz poufnej komunikacji głosowej i wideo w środowiskach heterogenicznych z technologiami Voice over Internet Protocol (VoIP) i Video over Internet Protocol (Video over IP) i sygnalizacjami SIP i H.323, oraz Bramka SVoIP (VG-30SCIP) – to integrator systemów przetwarzających dane jawne i niejawne w zakresie dowolnej komunikacji.

BSKM jest niewątpliwym dowodem potwierdzającym efektywność współpracy polskiej myśli naukowej z przedsiębiorstwami. System może też stanowić swoisty szkielet do opracowania wysokiej jakości docelowego Systemu Wymiany Danych, nie tylko dla organów kierowania bezpieczeństwem narodowym w odniesieniu do systemów eksploatowanych w MON, ale też w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Urządzenie może być też zastosowane w systemie komunikacji ambasad, konsulatów i innych przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych RP. Produkt ten znalazł już uznanie wśród koalicjantów na licznych pokazach i ćwiczeniach oraz konferencjach” – dodaje kierownik projektu.

Warto zaznaczyć, że zespół dr hab. inż. Laskowskiego we współpracy z członkami Grupy PGZ i renomowanymi producentami perspektywicznych sieci i systemów, prowadzi również prace nad routerem IPv6, stacji bazowej telefonii komórkowej 5G i systemu do zwalczania obiektów latających (dron, moździerz czy granat latający) o pełnym dostępie do oprogramowania i z elementami wykonanymi na różnych poziomach: od COTS (commercial off-the-shelf) przez MOTS (military off-the-shelf) do NOTS (NATO off-the-shelf).

Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON został opracowany przez zespół pod kierownictwem ppłk. dr. inż. Marka Życzkowskiego z Instytutu Optoelektroniki WAT w ramach konsorcjum Wojskowej Akademii Technicznej (lider), Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz firm KenBIT Sp. z o.o. i Nordcom Sp. z o.o.

Otrzymana nagroda jest dla nas potwierdzeniem ważnej roli systemów optoelektronicznych w zastosowaniach ochronnych i wojskowych oraz potrzeby wdrażania innowacyjnych pomysłów kadry naukowo-badawczej WAT w odpowiedzi na dynamiczny rozwój zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego świata” – mówi ppłk dr inż. Marek Życzkowski.

Głównym komponentem systemu jest opracowany od podstaw, innowacyjny na skalę światową skaner laserowy. Umożliwia on w sposób ciągły monitorowanie obserwowanego sektora w kącie 120° oraz w czasie rzeczywistym i wyznaczenie lokalizacji pojawiających się obiektów.

Wstępna klasyfikacja wykrytych w ten sposób obiektów dokonywana jest w systemie na podstawie sygnatur depolaryzacji promieniowania odbitego. System umożliwia wykrycie i śledzenie nawet małych obiektów o wymiarach 18 cm x 32 cm. Pozostałe kryteria detekcyjne i konstrukcyjne definiuje reflektancja obiektu (jest to parametr określający ilościowo wielkość odbicia promieniowania laserowego), która dla większości wyprodukowanych dronów nie jest mniejsza niż 17 %. Skaner skutecznie wykrywa takie drony z odległości 850 m. Każdy obiekt większy lub o wyższej niż podana reflektancja promieniowania, wykrywany jest na dużo większych odległościach” – tłumaczy ppłk dr inż. Marek Życzkowski.

System może być wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP, Policję i Straż Graniczną np. w celu ograniczenia nieuprawnionego przekraczania granicy państwowej i niekontrolowanych lotów w pobliżu granicy. Może też wspomóc działania służb i formacji wykonujących zadania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, zabezpieczenia imprez masowych, ochrony obiektów i mienia oraz w przeciwdziałaniach nielegalnemu wykorzystaniu dronów.

mat. pras. WAT/gr