Nowe czołgi będą miały polskie systemy łączności

Nowe czołgi kupowane przez Polskę będą wyposażone w krajowe systemy łączności – poinformowała w czwartek Grupa WB, produkująca platformę łączności Fonet.

W ubiegłym roku MON kupiło 180 południowokoreańskich czołgów K2, a wcześniej 250 czołgów M1A2 Abrams w najnowszej wersji. Na początku stycznia zawarto umowę na 116 używanych czołgów M1A1 Abrams, które przejdą remont i zostaną dostarczone z wyzerowanym przebiegiem. Polska zkupiła także od Korei 212 armatohaubic K9.

Grupa WB podpisała z partnerem zagranicznym umowę na dostawę i integrację systemów teleinformatycznych i łączności do czołgów podstawowych, które mają trafić do służby Siłach Zbrojnych RP. Do pojazdów Wojska Polskiego zostaną wprowadzone krajowe rozwiązania, które sprawdzono w najtrudniejszych warunkach – wojny o dużej skali intensywności” – napisała firma w komunikacie przekazanym PAP.

Oznacza to, że wozy bojowe będą wyposażone w cyfrową platformę komunikacji pojazdowej Fonet, czyli zestaw urządzeń i ich oprogramowania tworzący jednolitą bazę wymiany danych pomiędzy pojazdami na polu walki. Jedną z podstawowych funkcji systemu jest zapewnienie cyfrowej łączności głosowej w oparciu o dostępne środki łączności” – dodała firma.