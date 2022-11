Koncert ,,Chwała Ukrainie” z prestiżową nagrodą

Nagroda Złotego Słonia w międzynarodowym konkursie BEA World Festival trafiła do Banku Gospodarstwa Krajowego i agencji BeSpoke. Koncert ,,Chwała Ukrainie” doceniono wśród wydarzeń z całego świata i nagrodzono w kategorii NON-PROFIT/CSR EVENT. Uroczysta ceremonia wręczenia nagród odbyła się 25 listopada 2022 r. w Rzymie

Best Event Awards to międzynarodowy konkurs branży eventowej, w którym jury nagradza najbardziej kreatywne i innowacyjne wydarzenia. Zwycięzcy otrzymują statuetki – słonie symbolizujące mądrość i pomyślność. W tym roku Złoty Słoń w kategorii NON-PROFIT/CSR EVENT trafił do BGK oraz BeSpoke za organizację koncertu charytatywnego ,,Chwała Ukrainie”. To pierwsza nagroda główna dla Polski w tym konkursie.

Koncert odbył się 25 kwietnia, w czasie prawosławnej Wielkanocy. Był wyrazem solidarności z uchodźcami, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną a także zachętą dla społeczeństwa do pomocy Ukrainie. Podczas wydarzenia można było usłyszeć najnowszą kompozycję Adama Sztaby pt. „Mamy siebie”. W trakcie tego wykonania na scenie pojawiło się ponad sto osób w geście solidarności polskich artystów z narodem ukraińskim. Ponadto, ukraińscy artyści zaśpiewali razem utwór „Czerwona Kalina”.

Istotną część koncertu stanowiła zbiórka pieniędzy, którą prowadzono za pomocą płatności BLIK oraz poprzez przelewy bankowe na specjalnie utworzone konto: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002. Nadal można w ten sposób wspierać Ukrainę.

BGK/KG