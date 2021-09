Aktywiści klimatyczni zablokowali port Dover - aresztowania

Aktywiści z domagającej się intensyfikacji działań związanych ze zmianą klimatu grupy Insulate Britain zablokowali w piątek wjazd i wyjazd z portu w Dover - największego portu promowego w Europie. Brytyjska policja poinformowała, że aresztowano 12 uczestników protestu

Przepraszamy za spowodowane naszymi działaniami niedogodności, ale wydaje się, że to jedyna droga, by zwrócić uwagę na problem izolacji domów - przekazała organizacja, która domaga się od brytyjskiego rządu podjęcia wiążącego zobowiązania do zaizolowania wszystkich 29 milionów nieszczelnych domów w Wielkiej Brytanii do 2030 roku.