Cieślik: Faworyt Wielkiej Warszawskiej zwycięzcą

Zdecydowany faworyt Wielkiej Warszawskiej, Night Tornado, nie zawiódł swoich kibiców i w dobrym stylu odniósł trzecie w tym sezonie zwycięstwo. To był kapitalny wyścig koni ze stajni Krzysztofa Ziemiańskiego, bowiem drugie miejsce zajął Petit, który świetnym finiszem pokonał przed metą walczące Nemezis i Night Thundera - napisał na LinkedIn Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego.

Nagrody zwycięzcom wręczyli m. in.: Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego, Tomasz Chalimoniuk, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz Bogdan Pukowiec, członek zarządu Totalizatora Sportowego.

-Wielka Warszawska to wydarzenie, na które czeka się z niecierpliwością, nie tylko ze względu na sportowe emocje, ale również dlatego, że jest to okazja do zaprezentowania najlepszych kreacji. Podczas wydarzenia odbył się konkurs na najpiękniejszą stylizację w kapeluszu, fascynatorze lub innym tego rodzaju nakryciu głowy. Publiczność mogła także zwiedzać Muzeum Mobilne 65-lecia Totalizatora Sportowego, które cieszyło się dużą popularnością. Dziękujemy, że byliście z nami - dodał we wpisie Olgierd Cieślik