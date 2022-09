Królowa polskich gonitw – Wielka Warszawska

Tym, czym dla Paryża i Europy jest Nagroda Łuku Triumfalnego, zaś dla Niemców Preis von Europa w Kolonii, tym dla Warszawy i warszawiaków oraz całej wyścigowej Polski jest Wielka Warszawska – królowa polskich gonitw

Kultowy i magiczny wyścig ściąga tłumy widzów na Tor Wyścigów Konnych Służewiec. 109. edycja tej gonitwy, która cieszy się olbrzymim zainteresowaniem publiczności, już w najbliższą niedzielę. Bilety warto zarezerwować, zanim zabraknie ich w kasach.

Największa z wielkich

Gwiazdą programu sportowego będzie oczywiście Wielka Warszawska, która wystartuje o godzinie 16.30. Na starcie gonitwy, która w puli ma ponad 300 000 złotych, staną najlepsi z najlepszych, a wśród nich przedstawiciele starszych roczników: Petit, Gryphon, Adahlen i oczywiście najbardziej utytułowany Night Tornado, a także świetnie spisujące się konie z rocznika derbowego: Lady Iwona i Jolly Jumper.

Tegoroczna Wielka Warszawska będzie wyjątkowo pasjonująca, ponieważ na starcie gonitwy, pierwszy raz od wielu lat, pojawi się aż piątka świetnych koni z zagranicy. Calliepie i Plontier to konie, które przyjadą z Francji. Wilantos i Culicrach to pięciolatki, które do Warszawy dotrą z Czech, a trenowana w Niemczech Nania to stały bywalec stołecznego Toru. Rok temu była o włos od wygrania Westminster Derby. Polskie konie będą miały przed sobą nie lada wyzwanie, ale i okazję by udowodnić siłę wyścigów konnych w naszym kraju. Eksperci jednak wskazują na faworyta gonitwy, będącego właśnie w polskim treningu na Torze Służewiec, ogiera Night Tornado, którego poprowadzi dżokej włoskiego pochodzenia – Stefano Mura. Wielokrotny czempion i bardzo ceniony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, polski dżokej Szczepan Mazur będzie dosiadał tegorocznego derbistę Jolly Jumpera. Ten duet również może zaskoczyć rywali z zagranicy. To będzie niesłychanie emocjonujące 2 600 metrów!

Czar Wielkiej Warszawskiej

W popularnym serialu „Jan Serce” jeden z głównych bohaterów twierdził, że dla prawdziwego warszawiaka ważne są trzy daty w życiu: urodzenia, Powstania i… rozgrywania Wielkiej Warszawskiej.

Choć ta kultowa gonitwa potrwa zapewne niecałe trzy minuty, to tego dnia po prostu wypada być na Torze Służewiec. Wielka Warszawska to odbywające się rokrocznie unikatowe wydarzenie kulturalne w klimacie starej Warszawy i stołeczne święto, podczas którego spotykają się przedstawiciele świata sztuki, sportu czy biznesu. Totalizator Sportowy jako organizator zadbał o bardzo bogaty program towarzyszący. Jedną z atrakcji będzie konkurs na najbardziej oryginalny strój z epoki międzywojnia (lata 30.). Z myślą o najmłodszych przygotowana zostanie specjalna strefa, w której będzie możliwość pojeździć na kucykach, czy wziąć udział w bardzo popularnych zawodach Hobby Horse. W przerwach między gonitwami publiczność będzie mogła zajrzeć na stoisko Gwary Warszawskiej, gdzie czekać będą liczne łamigłówki i quizy, a także do Strefy Mody Wyścigowej. Czas z pewnością umilą występy Zespołu Pieśni i Tańca Warszawianka. Na tych co zgłodnieli czekać będzie bogata oferta gastronomiczna.

Na Tor Służewiec można dojechać komunikacją miejską, m.in. jeżdżącym co 15 minut z pętli przy stacji Metro Wilanowska bezpośrednio na tor „wyścigowym” autobusem linii 300 lub 192, 709, 739 („Wyścigi”) oraz tramwajami: 4 i 35 na pętlę Wyścigi, skąd trzeba przejść piechotą do Alei Wyścigowej. Na Służewiec można również dojechać samochodem - wjazd od ulicy Puławskiej 266.

Więcej informacji na www.torsluzewiec.pl, a bilety dostępne na www.ebilet.pl

Czytaj też: ZAMIAST SŁÓW: Warsaw Jumping CSIO4 – wysokie skoki

Mat.Pras./KG