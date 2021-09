Totalizator Sportowy partnerem Dawida Tomali, złotego medalisty z Tokio

Do grona zawodników wspieranych przez Totalizator Sportowy, właściciela marki LOTTO, największego mecenasa sportu i kultury w Polsce, dołączył właśnie Dawid Tomala, tegoroczny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w chodzie sportowym na 50 km - poinformowała spółka

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, świętuje Jubileusz 65-lecia, którego Ambasadorem jest Robert Lewandowski.

Z tej okazji spółka realizuje wiele niestandardowych projektów, które upamiętniają tę ważną rocznicę. Jednym z nich jest Mobilne Muzeum przygotowane z okazji 65-lecia Totalizatora Sportowego, które stanęło na terenie Stadionu Legii Warszawa goszczącego dziś również uczestników Kongresu Sport Biznes Polska. Na dzisiejszej konferencji Dawid Tomala przekazał sportowe buty, w których sięgnął po złoto olimpijskie w Tokio. Od dziś staną się one częścią ekspozycji muzeum.

Wspieranie sportowców w ich drodze po najwyższe olimpijskie laury to nasza misja. O medalu olimpijskim marzy niemal każdy zawodnik, a my te marzenia pomagamy spełniać jako Sponsor Generalny Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Historia i sukces Dawida Tomali, którego witamy oficjalnie jak członka „drużyny” Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO, to niezwykła inspiracja dla młodych zawodników. Ale ciężka praca bez pomocy partnera czasami może nie wystarczyć, dlatego z dumą będziemy wspierać tego utytułowanego sportowca w tej dalszej drodze po kolejne medale i Wielkie Chwile – powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego