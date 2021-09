Nowa lokata w Kasie Stefczyka

Kasa Stefczyka powiększa ofertę depozytową i udostępnia klientom jedną z najatrakcyjniej oprocentowanych lokat na rynku finansowym. Lokata na nowe środki PLUS z oprocentowaniem stałym wynoszącym 2,2 proc. w skali roku notowana jest także na najwyższych pozycjach rankingów lokat.

Kasa Stefczyka jako instytucja przyjazna klientom systematycznie pracuje nad zwiększeniem dostępu do produktów i podnoszenia ich atrakcyjności przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo środków. Lokata na nowe środki PLUS oferuje zdeponowanie nowych, nieulokowanych wcześniej środków w Kasie Stefczyka na atrakcyjnych warunkach:

• oprocentowanie stałe aż 2,2 proc. w skali roku

• okres trwania lokaty: 5 miesięcy

• kwota, którą można ulokować: od 300 do aż 50 000 zł

Kasa Stefczyka systematycznie przystosowuje swoją ofertę do oczekiwań klientów. Naszym obowiązkiem jest reagować na oczekiwania klientów i korygować naszą ofertę w stosunku do propozycji rynkowych. Aktualna oferta depozytowa instytucji finansowych nie zachęca do lokowania oszczędności na bezpiecznych warunkach, dających gwarancję wypłaty środków. Niskie oprocentowanie sprawia, że Polacy szukają propozycji bardzo ryzykownych. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą atrakcyjnych lokat i zachęcania klientów do korzystania ze sprawdzonych i pewnych propozycji. Mam nadzieję, że nasi klienci docenią Lokatę na nowe środki PLUS – mówi Krzysztof Lewandowski, wiceprezes Kasy Stefczyka.