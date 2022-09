Wysokie lokaty terminowe w Banku Pekao - nawet do 8 proc.

Bank Pekao podniósł oprocentowanie nowych środków na lokacie 12-miesięcznej do 8 proc., podał bank. W przypadku lokaty półrocznej oprocentowanie wynosi 7 proc., a trzymiesięcznej - 6 proc. Maksymalna łączna kwota, jaką można zdeponować na tych lokatach, to 1 mln zł

Bank Pekao właściwie od początku cyklu podwyżek stóp był liderem, jeśli chodzi o wysokość stawek depozytów dla klientów. Szybko zareagowaliśmy na zmianę sytuacji rynkowej i jako jeden z pierwszych banków znacząco podnieśliśmy oprocentowanie oszczędności. Jesteśmy konsekwentni w naszym działaniu, oferując dziś oprocentowanie lokat sięgające aż 8 proc. Doceniają to nasi klienci, co ma biznesowy wymiar, przekładając się na wzrost naszego udziału rynkowego w depozytach, jak i w funduszach inwestycyjnych - powiedział wiceprezes Pekao nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej Wojciech Werochowski, cytowany w komunikacie.

Od początku przyszłego miesiąca wzrosną również stawki na „stare środki” - do 6 proc. w przypadku lokaty trzymiesięcznej, do 6,5 proc. przy półrocznej oraz 7 proc. przy rocznym okresie oszczędzania. Wszystkie lokaty są do maksymalnej kwoty 50 tys. zł, a klient może założyć po jednej lokacie na każdy dostępny okres oszczędzania.

Bank oferuje na kontach oszczędnościowych dla nowych klientów 7 proc. w skali roku na 6 miesięcy do kwoty 400 tys. zł.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

