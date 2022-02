Kasa Stefczyka Online. Nowa aplikacja mobilna

Klienci korzystający z bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka mają możliwość jeszcze bardziej ułatwić sobie dostęp do swoich finansów.

Uruchomiona została aplikacja „Kasa Stefczyka Online”, która zastąpi dotychczasową aplikację Kasa Stefczyka. Co istotne, to nie kolejna wersja, ale całkiem nowa aplikacja, którą trzeba pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Do prawidłowego działania aplikacja wymaga posiadania smartfona lub tabletu z systemem iOS 10.0 lub nowszym bądź Android 5.1 lub nowszym.

Aplikacja Kasa Stefczyka Online jest przede wszystkim łatwiejsza w obsłudze, a korzystanie z niej będzie tym samym wygodniejsze i bardziej intuicyjne. Wśród nowych funkcji znajdziemy np. obsługę kart płatniczych, która pozwala na aktywowanie i zastrzeganie karty, a także zarządzanie płatnościami zbliżeniowymi i internetowymi. Nowa aplikacja pozwala także łatwiej zatwierdzać dyspozycje kodem PIN, a nie jak dotychczas jednorazowym hasłem SMS.

Zachowane zostały wszystkie dotychczasowe funkcjonalności a wszystkie ustawienia użytkowników pozostaną bez zmian i będą dostępne w nowej aplikacji. Klienci zatem bez problemów wykonają przelew do zapisanych odbiorców zdefiniowanych, zalogują się z użyciem biometrii (Face ID czy przez odcisk palca), a także zachowają ustawienia zleceń stałych w niezmienionej formie. Kasa Stefczyka Online zyskała także nowy wygląd. Nowoczesny minimalistyczny design zdecydowanie cieszy oko i ułatwia korzystanie z poszczególnych funkcji.

Więcej informacji: kasastefczyka.pl.

PR/RO