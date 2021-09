Premier: Komercjalizacja innowacyjności to polski problem

Komercjalizacja wynalazków, innowacyjności jest swego rodzaju piętą achillesową polskiej gospodarki i polskiej nauki również; one powinny być ze sobą immanentnie złączone - stwierdził premier Mateusz Morawiecki w czwartek podczas wizyty na Politechnice Wrocławskiej

Szef rządu mówił o rozwoju nauki i technologii na Politechnice Wrocławskiej. To, co Politechnika Wrocławska stworzyła to miejsce o niezwykłym natężeniu nowoczesnych technologii, przyszłościowej nauki i największej liczby studentów - podkreślił premier Morawiecki.

Stwierdził również, że Polityka Wrocławska ma szansę połączyć się z innymi uczelniami i uczestniczyć w specjalnym programie inwestycyjnym. Zapewniał, że państwo będzie sprzyjało rozwojowi dalszych inicjatyw na tej uczelni.

Podkreślał, że najciekawsze inicjatywy na PW powstają na styku różnych dziedzin nauki.

Premier Mateusz Morawiecki wziął również w czwartek udział w uroczystości nadania imienia Kornela Morawieckiego Sali Sejmikowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim - poinformowała na Twitterze kancelaria premiera.

Dwa lata temu w Warszawie zmarł Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca „Solidarności Walczącej”, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, poseł VIII kadencji; odznaczony Orderem Orła Białego.

W czwartek szef rządu przebywa z wizytą we Wrocławiu, gdzie odwiedził m.in. Politechnikę Wrocławską oraz weźmie udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

