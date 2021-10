Generali – z historią w przyszłość

W tym roku Grupa Generali obchodzi swoje 190. urodziny – została utworzona w 1831 r. w Trieście. Pierwsze oddziały ubezpieczyciela na ziemiach polskich zaczęły powstawać już sześć lat później – w 1837 r.

W okresie międzywojennym Generali dalej rozwijało działalność w Polsce i miało swoje przedstawicielstwa we wszystkich większych miastach II RP, m.in. w Warszawie, we Lwowie, w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi czy Wilnie. Niestety II wojna światowa oraz zmiany powojenne przerwały tę działalność. W roku 1948 wszystkim prywatnym i zagranicznym towarzystwom ubezpieczeń, w tym Generali, odebrano prawo do działalności w Polsce.

Minęło kolejne 50 lat i Generali wróciło do naszego kraju. W 1998 r. została założona Generali – Risk Consulting Sp. z o.o. Już 5 lipca 1999 r. Generali otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie oraz pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Wówczas zostały założone dwa towarzystwa: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Dzisiaj

Obecnie Generali Polska jest ważną grupą ubezpieczeniową w Polsce oraz częścią Grupy Generali – jednego z największych na świecie ubezpieczycieli i firmy zarządzania aktywami. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie. Prowadzi również działalność w segmencie funduszy emerytalnych, poprzez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA. Stale się rozwija i inwestuje w naszym kraju. W ostatnich latach firma przejęła polskie spółki ubezpieczeniowe Concordii, dzięki czemu weszła w nowy segment – ubezpieczenia dla rolnictwa. W 2019 r. Generali nabyło fundusz inwestycyjny, obecnie Generali Investments TFI SA.

Z okazji urodzin na rzecz zwalczania skutków pandemii

Z okazji 190. rocznicy powstania Generali podjęło wiele inicjatyw skierowanych do pracowników, agentów, klientów i społeczności, w których działa Grupa. Jedną z nich jest Fenice 190 – plan inwestycyjny o wartości 3,5 mld euro, którego celem jest wsparcie odbudowy gospodarek europejskich dotkniętych kryzysem COVID-19 we wszystkich krajach europejskich, w których Generali prowadzi działalność.

Generali – z historią w przyszłość

Fenice 190 nada trwały charakter nadzwyczajnym inicjatywom podjętym w 2020 r. w celu zwalczania skutków pandemii, obejmującym inwestycje na rzecz MŚP i gospodarki, które już przekroczyły ustalony cel w wysokości 1 mld euro. Oprócz tej początkowej kwoty Generali zobowiązuje się do zaangażowania w wysokości 500 mln euro rocznie przez następne pięć lat, na rzecz zrównoważonego wzrostu poprzez międzynarodowe fundusze inwestycyjne, które skupiają się na infrastrukturze, innowacjach i cyfryzacji, MŚP, ekologicznym budownictwie mieszkaniowym, placówkach opieki zdrowotnej oraz edukacji.

Dla przyszłości

Kolejną inicjatywą jest rozwój projektu The Human Safety Net – wspierania na całym świecie osób w trudnej sytuacji, by dać im szanse na lepszą przyszłość. W Polsce w ramach THSN wspierany jest projekt zastosowania hipotermii leczniczej noworodków w transporcie „N”. Z okazji 190-lecia Generali ponad 260 pracowników i agentów Generali Polska dołączyło do wydarzenia – wyzwania The Human Safety Net. W ciągu dwóch tygodni podjęli wiele inicjatyw, w tym bieganie, jeżdżenie na rowerze, aby nagłośnić problem noworodków z asfiksją. Razem przebyli ponad 21 tys. km i zebrali prawie 50 tys. zł. Wszystko po to, by wesprzeć zakup sprzętu do hipotermii leczniczej dla noworodków dla kolejnej karetki neonatologicznej. Tym razem trafi on do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Poprzednie trzy karetki – w Poznaniu, Zielonej Górze i Bydgoszczy – zostały wyposażone w ten sprzęt przez Generali Polska.

Na zdjęciu:

Po renowacji, należący do Grupy Generali budynek - Procuratie Vecchie (Prokuracji Starej) w Wenecji, po raz pierwszy po 500 latach zostanie udostępniony dla publiczności. Będzie miejscem wydarzeń kulturalnych oraz sercem fundacji The Human Safety Net.