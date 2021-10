Oświadczenie wiceprezesa Grupy Lotos

Wiceprezes Grupy Lotos - Jarosław Wróbel - w specjalnym oświadczeniu odnosi się do sformułowanych przez Wirtualną Polskę doniesień.

Poniżej prezentujemy pełną treść oświadczenia wiceprezesa:

OŚWIADCZENIE

W związku z ukazaniem się w dniu 13.10.2021 r. materiału na portalu wp.pl pod tytułem: „Sensacyjne doniesienie państwowej spółki. PGNiG zawiadomiło prokuraturę”, pragnę stanowczo oświadczyć, że do dnia dzisiejszego nie zostałem przez jakiekolwiek instytucje poinformowany o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej mojej osoby, a tym bardziej w sprawie opisanej przez Wirtualna Polskę.

Tym samym treść tego artykułu traktuję jako doniesienia medialne polegające na próbie manipulacji informacjami mającymi na celu zdyskredytowanie mojej osoby w przededniu zwołanego na dzień 14.10.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A., które ma zająć się kluczowymi kwestiami dotyczącymi fuzji Grupy LOTOS S.A. z PKN Orlen S.A.

Stanowczo oświadczam, że:

1 - Moje decyzje podejmowane w PSG w żaden sposób nie zagroziły bezpieczeństwu informatycznemu i gospodarczemu spółki, a wręcz przeciwnie – przyczyniły się do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia procesu głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej, procesowej oraz funkcjonalnej spółki.

2 - Nigdy nie nadużyłem uprawnień oraz nigdy nie zaniedbałem powierzonych mi obowiązków.

3 - Wszystkie moje działania były logiczne i podporządkowane interesom PSG, Grupy Kapitałowej PGNiG oraz bezpieczeństwu Państwa. Autor artykułu skrzętnie przemilczał fakt, że podjęte przeze mnie, oraz zarząd podczas mojej kadencji, działania doprowadziły do wykrycia szeregu nieprawidłowości w różnych obszarach funkcjonowania spółki, w tym w obszarach IT w PSG i Grupie Kapitałowej PGNiG. Skutkiem realizowanych przeze mnie działań było skierowanie informacji oraz zawiadomień w tych sprawach do CBA, ABW oraz prokuratury w latach 2017 i 2020.

4 - Ponadto oświadczam, że szczegółowe stanowisko w tej sprawie będę mógł zająć dopiero po umożliwieniu mi zapoznania się z ewentualną treścią dokumentów, o których informuje portal Wirtualna Polska.

Jarosław Wróbel, 13.10.2021 r.