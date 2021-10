Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 - „Społeczeństwo i jakość życia”

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK) ma sformułować najważniejsze wyzwania stojące przed Polską oraz zarysować możliwe scenariusze rozwoju na najbliższe trzydzieści lat. Dzisiaj Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, otworzył ostatnie z cyklu spotkanie ekspertów oraz wysłuchanie publiczne w ramach prac nad KRK. Debata poświęcona była kwestiom rozwoju społecznego i jakości życia

Podczas debaty ekspertów dedykowanej jakości życia i sprawom społecznym na pierwszy plan wysuwały się kluczowe wątki dotyczące demografii i światowych trendów związanych z malejącą populacją, zmniejszającą się dzietnością oraz postępującym starzeniem społeczeństwa, przy równocześnie wydłużającej się długości życia. Zwrócono też uwagę na kwestie edukacji, relacji społecznych i jakości życia.

Wiceminister podkreślił również, że zachodzące zmiany i postępująca automatyzacja i robotyzacja oraz rozwój rozwiązań cyfrowych wpływają na otaczającą rzeczywistość. Umożliwiają otwarcie na świat i kreują nawyki konsumentów. Zmiany wywołują także obawy związane m.in. z utratą pracy, koniecznością zmiany dotychczasowego stylu życia czy utratą prywatności. Wpływają na relacje międzypokoleniowe i społeczne.

Wszystko to, co dzieje się w sferze społecznej i gospodarczej będzie wpływało na otaczającą nas przestrzeń – wyludnianie się obszarów, punktową wzmożoną urbanizację, migracje, rosnącą mobilność. To wymaga odpowiedniej reakcji tak, by zapewnić funkcjonalną i przyjazną przestrzeń do życia. Wszystkie te zjawiska z pewnością nie pozostaną bez wpływu na sposób prowadzenia polityk publicznych w poszczególnych sferach życia – podkreślał wiceminister Waldemar Buda.