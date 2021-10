Mateusz Morawiecki: za 23 mld zł otwieramy nową księgę inwestycji lokalnych, samorządowych

Część rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych jest odpowiedzią na kryzys spowodowany epidemią, to powyżej 23 mld zł; to program jedyny i największy przez ostatnie 30 lat - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Nidzicy.

Szef rządu w poniedziałek wziął udział w konferencji dotyczącej ogłoszenia wyników pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Premier podkreślał, że dziś jest ten szczególny dzień, kiedy możemy „otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych, samorządowych”. „Okazuje się, że można, że można przygotować właściwą odpowiedź na kryzys. Rządowy program Polski Ład jest przede wszystkim dobrą, mocną odpowiedzią na kryzys. Jest propozycją wyjścia z tych tarapatów, w które wpadł cały świat wraz z pandemią Covid-19” - zapewniał szef rządu.

Jak dodał, naprawione finanse publiczne pozwoliły zbudować fundament do „skoku w nowoczesność, w szybki rozwój gospodarczy”.

Premier podkreślał, że Program Inwestycji Strategicznych jest programem wyjątkowym i bezprecedensowym.

Program rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w czasach wolniej Polski - podkreślił Morawiecki.

To program, który ma szansę zmienić oblicze naszych miast, wiosek, powiatów, gmin, województw. Wspaniały program, który jednocześnie pokazuje, że niezależnie od różnych problemów potrafimy budować finansowanie, które daje perspektywę rozwoju - powiedział Mateusz Morawiecki.

Po 1989 roku nie często tak bywało. W takich miastach jak Nidzica, w województwie warmińsko-mazurskim, czasy bywały różne. Trzeba było zaciskać pasa. To była główna recepta elit neoliberalnych dla Polaków. Zaciskanie pasa przez lata przerodziło się w zaciskanie zębów, w niemożność realizacji dużych projektów. Zamiast dróg szybkiego ruchu, mieliśmy Polskę różnych prędkości. Inaczej rozwijały się wielkie miasta, a inaczej rozwijały się już średniej wielkości miasta, nie mówiąc o mniejszych, gminach popegeerowskich czy wioskach, które zostały zapomniane w procesie reformacji – mówił premier.

Często czytamy, że mieszkańcy “czekają na”: na drogę, szkołę, połączenie kolejowe, na salę gimnastyczną. Tak wyglądało to przez dziesięciolecia. Myślę, że dostrzegacie, że dziś jest inaczej, a wraz z rządowym programem Polski Ład ta rzeczywistość będzie zupełnie inna. Ponad 2780 gmin, powiatów, miast, miasteczek otrzymuje dofinansowanie! To prawie wszyscy - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Jego zdanie dziś pokazujemy, że ten rozwój powinien być równomierny. Pokazujemy, że “mieszkańcy czekają na” można zamienić na realne działanie. Można pokazać, że już jest droga, szkoła, połączenie kolejowe, które było zwinięte w czasach Platformy Obywatelskiej. Ile takich połączeń zamknięto? Ile posterunków policji zamknięto za PO? Ponad 400! Ponad połowa.

Wraz z programem Polski Ład rzadziej będziemy czytać, że “mieszkańcy czekają na”. Częściej przeczytamy, że jest już bezpieczny chodnik do szkoły dla dzieci, jest już w szpitalu rezonans, tomograf, także tutaj w Nidzicy obiecany sprzęt. I wszystko to co łączy się z komfortem życia mieszkańców, bezpieczeństwem życia mieszkańców i przede wszystkim - miejsca pracy – powiedział premier.

To wielki wysiłek Polskiego Ładu - obniżyć podatki, a jednocześnie doprowadzić do programu inwestycyjnego, pozwalającego wyjść z kryzysu. I my pokazujemy, że można tworzyć miejsca pracy i można zaproponować równy dla wszystkich rozwój gospodarczy, równy dla gmin i powiatów w całej Polsce - mówił.

Program Inwestycji Strategicznych - każde z tych słów jest ważne. Program - ponieważ to ściśle ułożony harmonogram działań. Inwestycje - inwestycje są motorem rozwoju, kołem zamachowym zdrowego rozwoju gospodarczego. Strategicznych, bo trzeba patrzeć śmiało i odważnie w przyszłość. Łączyć nie tylko drogi wewnątrz powiatu, ale także pomiędzy województwami, drogi szybkiego ruchu, budować infrastrukturę, media, aby przyciągać nowe miejsca pracy. Tak chociażby jak właśnie tutaj. Drodzy samorządowcy, czy kiedykolwiek były takie perspektywy rozwoju? Bo ja takich nie przypominam sobie – powiedział Mateusz Morawiecki.

_Ten program pokazuje, że wszelkie działania o charakterze dyskryminowania Polski nie będą skuteczne. Oprzemy się skutecznie wszelkim działaniom spychającym Polskę, które służą tylko tym najbogatszym. Będziemy walczyć o równe warunki Polski w Unii Europejskiej. Pokazujemy, że to dopiero początek. To dopiero dobry początek. Pokazujemy więcej inwestycji niż obiecaliśmy w lipcu i sierpniu - to ponad 23 mld, a nie 20 mld. Chcę potwierdzić kolejną rzecz. Dotrzymamy słowa. Już wkrótce rusza kolejny nabór rządowego programu Polski Ład. Oprócz tego to, co tak bardzo się sprawdziło - nasz program dla gmin popegieerowskich - mówił.

W pierwszym naborze liczba wniosków przekroczyła nasze oczekiwania wielokrotnie. Dlatego kolejny nabór dla wsi popegieerowskich będzie czymś wyjątkowym. Dbamy o to, aby równo rozwijały się wszystkie gminy, także te, o których Polska po transformacji, neoliberalne elity zapomniały. Będa kolejne programy, które będziemy pokazywać z czasem. One pokażą, że można w trudnych czasach wypracować największą wartość - naprawione stabilne finanse publiczne. To wy, samorządowcy wiecie, że z pustego i Salomon nie naleje. Niefrasobliwość poprzedników zmieniliśmy profesjonalizmem naszych działań. Dzisiaj mamy bazę, to solidny fundament do działań w ramach programu Polski Ład – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Wszystkie priorytety, które obiecaliśmy trzy miesiące temu, obecnie się materializują. Będą też kolejne priorytety, które będziemy pokazywać, zwłaszcza w miejscach, które są miejscami o wielkim potencjale. Wielki potencjał to tam, gdzie są młodzi ludzie, nasi pracownicy, nasza młodzież. Oni nie muszą wyjeżdżać do wielkich miast, za granicę. Ci którzy wyjadą, muszą mieć perspektywę powrotu. Do Nidzicy, Ostródy, Olsztyna, do wszystkich miast, z których pochodzą. To jest Polska na miarę naszych marzeń. To jest Polska naszych ideałów. Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład jest skonstruowany tak, aby szanse trafiały wszędzie - do każdej gminy, każdego powiatu. Państwo samorządowcy doskonale to odczytacie, kiedy na naszych stronach pokażemy wszystkich, którzy otrzymali pieniądze na realizację inwestycji strategicznych powiedział.

Jestem przekonany, że nasze fundusze będą prawdziwym kołem zamachowym zdrowego rozwoju gospodarczego. Takiego, które przez inwestycje tworzy miejsca pracy, a one tworzą perspektywę rozwoju dla mieszkańców. Państwo w czasach Platformy Obywatelskiej zachowywało się jak przedsiębiorca na dorobku, który mówi pracownikom: “poczekajcie jeszcze trochę, może wtedy dostaniecie wyższe wynagrodzenie”. My pokazaliśmy, że odwrotna kolejność jest bardziej właściwa. Polski Ład, który jest programem obniżki podatków dla większości Polaków, będzie korzystny także dla tych najbogatszych. Właśnie dlatego, że tworzy perspektywy sprawiedliwego rozwoju, perspektywy nowych wysoko płatnych miejsc pracy, wyższych zarobków netto, emerytur bez podatku, dróg, doinwestowanej służby zdrowia, doinwestowanego systemu oświaty. To jest rządowy program Polski Ład w praktyce - mówił Mateusz Morawiecki.

Na koniec chcę podziękować samorządowcom, mieszkańcom powiatów i gmin, za wasze projekty, pomysłowość, innowacyjność i kreatywność - że widzicie, że to nie wiązanie końca z końcem, “od pierwszego do pierwszego”, tylko to jest budżet, który pozwala planować na najbliższe lata, jak ściągnąć inwestorów za dwa lata, gdzie uzbroić teren, gdzie wyremontować drogę, gdzie odbudowywać połączenie kolejowe. Właśnie to jest najważniejsze dla mieszkańców gmin i powiatów - inwestycje, które tworzą miejsca pracy – stwierdził premier.

Jestem przeszczęśliwy, że we współpracy z samorządowcami i parlamentarzystami PiS, doprowadziliśmy do tego, że dziś Polska, korzystając z naszych budżetowych środków i zdrowych finansów publicznych, potrafi pokazywać, czym jest zdrowy, realny i dobry rozwój gospodarczy, który służy nie nielicznym, ale służy wszystkim Polakom, aby zapewniać im lepszy komfort życia i spełniać ich marzenia, aspiracje i ideały- powiedział Mateusz Morawiecki.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

KPRM/PAP/RO