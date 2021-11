G20: 70 proc. ludzi zaszczepionych do połowy 2022 r.

Na szczycie G20 w Rzymie zawarto porozumienie w sprawie klimatu - podały w niedzielę media za źródłami dyplomatycznymi. W projekcie dokumentu końcowego zapisano, że uczestnicy obrad wyznaczyli cel maksymalnego globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza.

Według źródeł cytowanych przez media jest to deklaracja napisana „bardziej stanowczym językiem” niż porozumienie paryskie.

Ponadto w projekcie komunikatu końcowego mowa jest o tym, że cel zerowych emisji ma zostać osiągnięty „około połowy wieku”, co jest bardziej ogólnikowym określeniem i terminem niż rozważany wcześniej rok 2050, nie do przyjęcia przez niektóre kraje.

Szefowie państw i rządów 19 państw u Unii Europejskiej zadeklarowali, że do końca tego roku zakończą finansowanie nowych kopalni węgla.

Jest też zapowiedź wyasygnowania 100 miliardów dolarów na fundusz klimatyczny i wsparcie krajów rozwijających się.

»» O obradach konferencji G20 czytaj tutaj

G20: Biden, Macron, Merkel i Johnson zaniepokojeni rozwojem atomu w Iranie

»» O szczycie klimatycznym COP26 czytaj tutaj

Pesymizm przed szczytem klimatycznym

Kolejne zobowiązanie obrad w Wiecznym Mieście, to potwierdzenie planu zaszczepienia przeciwko Covid-19 w tym roku co najmniej 40 proc. ludności świata. Wyznaczony też został nowy cel: 70 proc. zaszczepionych do połowy 2022 r., przyspieszenie dostaw preparatów dla krajów rozwijających się, zagwarantowanie „szybkiej i sprawiedliwej dystrybucji” na całym świecie.

Liderzy 20 największych gospodarek świata zapowiedzieli także, że podejmą starania o to, by zmniejszyć z 300 do 100 dni okres potrzebny na stworzenie nowych szczepionek, lekarstw i testów w przypadku nowych pandemii.

W dokumencie jest ponadto mowa o zaangażowaniu na rzecz równości płci, „fundamentalnej roli emancypacji oraz przywództwa kobiet i dziewcząt na wszystkich poziomach„.

Odnotowano konieczność działań na rzecz integracji migrantów i uchodźców „w duchu międzynarodowej współpracy i zgodnie z polityką, ustawodawstwem i warunkami krajowymi przy zagwarantowaniu pełnego poszanowania ich praw i fundamentalnej wolności niezależnie od statusu migracyjnego„.

Uczestnicy rzymskiego zobowiązali się do działań, by przywrócić podróże międzynarodowe „w sposób bezpieczny i uporządkowany„, zgodnie ze wspólnymi standardami takimi, jak dokumenty szczepień i testów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP), sek