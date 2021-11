Patkowski: w 2022 r. 8 mld zł subwencji dla samorządów

Inflacja może sięgnąć 7-8 proc. i to może nastąpić już w tym roku – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski we wtorek w Radiu Plus. Poinformował, że pomoc dla gospodarstw domowych, które odczuwają skutki podwyżek cen energii będzie miała formę bonu i może kosztować 3 mld zł