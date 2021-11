Branża sportowa wraca do gry?

Rynek dóbr sportowych urośnie w Europie do 30,74 mln USD w 2025 r. – wynika z raportu European Sporting Goods Market: Size, Trends & Forecasts (2021-2025 Edition)

Prognozy wzrostów obrazują fakt, że po długim okresie pandemicznych restrykcji, branża sportowa rozpoczyna odrabiać finansowe straty i wracać do gry. Nastrojom na rynku sprzyjają decyzje administracji państwowych, które z coraz większą niechęcią patrzą w stronę „twardych” lockdownów, a także rosnąca świadomość i przekonanie ludzi do zdrowego trybu życia. Jednak warto postawić pytanie – z jakimi wyzwaniami będzie musiała zmierzyć się w najbliższym czasie branża sportowa?

Sytuacja na placu „gry”

Rynek artykułów sportowych, wspierany przez zdrowy styl życia oraz rozwijającą się infrastrukturę, dynamicznie rósł – rok 2019 był bardzo dobrym dla całej branży. Jednakże pandemiczne zamknięcie społeczeństwa w domach zmieniło trend i przyniosło straty. Co ciekawe, rynek pomimo tego wciąż ma dużą wartość – w Polsce przychód całego sektora fitness wynosi ok. miliard dolarów rocznie – wynika z badania „Zdrowie za miliard dolarów – branża fitness w Polsce i jej znaczenie dla ducha, ciała i PKB” autorstwa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Pomimo trudnego czasu za branżą sportową jesteśmy optymistycznie nastawieni do najbliższych kilku miesięcy. Patrząc na obecne tendencje sprzedażowe oraz badania rynku spodziewamy się wzrostu zainteresowania ofertą sportową przez klientów. Rynek produktów sportowych wspierają obecnie takie czynniki jak: rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie pro-zdrowotnych zachowań oraz znaczenia sprawności fizycznej. Intensywne życie zawodowe przekonuje ludzi do włączenia sportu do swoich codziennych nawyków – mówi Marek Kaczmarek, Prezes Zarządu, INTERSPORT Polska S.A.

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zaangażowanie Polaków w uprawianie sportu – szacuje się, że w 2020 r. w okresach, w których nie obowiązywały ograniczenia związane z COVID-19, w aktywności fizycznej uczestniczyło około 47% ludności (w 2008 r. było to tylko 37,5%) – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

Co dalej?

Branża sportowa obecnie znajduje się u progu sezonu zimowego, którego w ubiegłym roku prawie nie było z uwagi na ograniczenia pandemiczne. Konsumenci z niecierpliwością czekają na wymarzoną zimę oraz „białe” aktywności sportowe. Rządowe zapowiedzi braku lub łagodniejszych restrykcji dają nadzieję miłośnikom ruchu na udany sezon. „Udanym sezonem” był też czas wiosenno-letni dla INTERSPORT Polska S.A.

Wyniki sprzedażowe firmy za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 wskazują, że pandemia nie zniechęciła Polaków i najprawdopodobniej nie zniechęci do uprawiania sportu. Łączne przychody netto spółki ze sprzedaży wyniosły 106,5 mln zł i były wyższe o 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (81,9 mln zł). Co więcej, firma zanotowała zysk na poziomie 623 tys. zł (przy stratach z poprzednich lat na poziomie kilku milionów). To pierwszy raz od 5 lat, kiedy przedsiębiorstwo może pochwalić się brakiem strat.

Za spółką INTERSPORT S.A. dobry czas, aczkolwiek czekają nas kolejne wyzwania. Jest ich kilka – to potencjalny problem z dostawami, sytuacja związana z rozwojem COVID-19 na świecie, ale także postpandemiczna zmiana profilu klienta. Zachowania konsumenckie uległy modyfikacji. Klienci wybierając się na zakupy są zdecydowanie bardziej świadomi swoich potrzeb i zdeterminowani na konkretny produkt. Zmieniły się najbardziej popularne kategorie – na wartości zyskały bardzo te aktywności, które można uprawiać w samotności, bądź swoim wąskim gronie z najbliższymi, na łonie natury. Dobrymi przykładami są np. turystyka, rowery czy rolki – wyjaśnia Marek Kaczmarek, Prezes Zarządu, INTERSPORT Polska S.A.

Producenci produktów sportowych widzą i rozumieją zachodzące zmiany. Odpowiednia polityka komunikacyjna, dostarczenie potrzebnego produktu czy posiadanie szerokiej oferty przekonują klienta do wyboru konkretnego (e)sklepu. Dobre wykorzystanie najbliższych miesięcy może być kluczowe w przełamaniu trendu – czas ten tworzy możliwość powrotu do gry całego sektora sportowego.

Mat.Pras./KG