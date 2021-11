Stoliki ze złota w Orlenie? W „GW” po staremu

„Kawę w warszawskiej siedzibie Orlenu, gdzie rezyduje Daniel Obajtek, będzie się piło na stolikach ze złota i marmuru. Państwowa spółka złożyła zamówienie na trzy takie meble. Będą kosztować - bagatela - niemal 25 tys. zł.” - czytamy w „Gazecie Wyborczej”, ale jak to w „GW”, mało co jest tutaj prawdą

Bydgoska „GW” poinformowała, że do siedziby firmy mają trafić „trzy niezwykłe i kosztowne meble”. I choć w artykule Wojciecha Borakiewicza czytamy, że stoliku z „pozłacanymi nogami”, to już w tytule artykułu napisane jest, że „firma Obajtka kupuje stoliki do kawy ze złota i marmuru”.

Informację „GW” podały inne media, w tym Onet. Do tych rewelacji odniosła się rzeczniczka PKN Orlen Joanna Zakrzewska i z jej wyjaśnień wynika, że praktycznie nic z tego, co napisał „Wyborcza” nie jest prawdą.

Wspomniany zakup jest realizowany w ramach prac remontowych w przestrzeni biurowej wynajmowanej przez PKN ORLEN. Jego koszty zostaną częściowo zrefundowane przez zarządcę budynku, od którego spółka wynajmuje powierzchnię. Meble, wbrew doniesieniom portalu, są wykonane ze stali — sprostowała doniesienia Onetu Zakrzewska.

Odnosząc się z kolei do innego wpisu, w którym przytoczono doniesienia o pracach remontowych, rzecznika PKN Orlen, podkreśliła, że nowe meble nie będą ze złota, a będą „ze stali pomalowanej na złoto”.

wPoltiyce/KG