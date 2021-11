Lego prosi rodziny, by zbudowały gwiazdkę i coś zmieniły

Dla wielu ludzi na całym świecie okres świąteczny to czas wspólnoty i śmiechu, ale dla wielu rodzin może to być okres pełen wyzwań. Aby pomóc rozjaśnić święta dzieciom potrzebującym zabawy, Grupa LEGO zachęca wszystkich do chwycenia za klocki, zbudowania gwiazdki - małej, dużej lub cudownie dziwnej - aby pomóc przekazać radość z zabawy w ramach inicjatywy Rebuild the World #BuildToGive

Już piąty rok z rzędu #BuildToGive ponownie zaprosi fanów i całe rodziny do wspólnego, kreatywnego działania, aby uczynić świat lepszym. Według badania LEGO Play Well 96% rodziców uważa, że wspólna zabawa pomaga wzmocnić więzi rodzinne, a #BuildToGive to doskonała do tego okazja, która jednocześnie może dać innemu dziecku radosne doświadczenie zabawy.

Do końca grudnia, za każdą gwiazdkę zbudowaną i udostępnioną w mediach społecznościowych lub w serwisie LEGO Life, przy użyciu hashtagu #BuildToGive, Grupa LEGO przekaże zestaw LEGO dziecku w potrzebie, dając szansę na zabawę w tym sezonie świątecznym dzieciom w szpitalach, domach dziecka i społecznościom znajdującym się w trudnej sytuacji.

W zeszłym roku firma podarowała ponad milion zestawów, a w tym roku chce pójść jeszcze dalej. Stawiając sobie za cel dostarczenie zabawek LEGO do 1,5 miliona dzieci na całym świecie. Zestawy są dystrybuowane za pośrednictwem sieci lokalnych partnerów charytatywnych Grupy LEGO w 29 krajach na całym świecie.

Przez pokolenia i ponad kulturami ludzie oddaleni od siebie czuli się ze sobą związani, patrząc na to samo rozgwieżdżone niebo. Dlatego właśnie w tym roku umieściliśmy je w centrum naszej inicjatywy #BuildToGive - aby połączyć rodziny na całym świecie poprzez zabawę, w tym czasie wspólnoty i świętowania - powiedziała Kathrine Kirk Muff, wiceprezes ds. odpowiedzialności społecznej w Grupie LEGO - W ciągu ostatnich czterech lat, dzięki fanom i rodzinom na całym świecie, przekazaliśmy miliony zestawów LEGO dzieciom w potrzebie w ramach akcji #BuildToGive. Ten rok będzie naszym największym wyzwaniem, jak do tej pory, ponieważ zamierzamy podzielić się darem zabawy LEGO z 1,5 mln dzieci. Mamy nadzieję, że wszyscy, od małych budowniczych po ekspertów, będą mieli trochę świątecznej zabawy w budowanie gwiazdek, jednocześnie towarzyszyć im będzie poczucie dumy z faktu, że pomagają dokonać zmiany.

Kampania #BuildToGive jest tylko jednym z przykładów tego, jak Grupa LEGO współpracuje z szeregiem partnerów charytatywnych i Fundacją LEGO, aby zapewnić zabawę dzieciom w potrzebie, w społecznościach na całym świecie. Programy te dają dzieciom możliwość rozwijania umiejętności przydatnych przez całe życie, takich jak rozwiązywanie problemów, współpraca i komunikacja, które pomogą im odnieść sukces w przyszłości. W 2022 roku Grupa LEGO chce dotrzeć z nauką przez zabawę do ośmiu milionów dzieci na całym świecie.

Grupa LEGO rozpoczyna kampanię #BuildToGive globalnym filmem pokazującym rodziny, które wspólnie budują swoje gwiazdki. Strona #BuildToGive w serwisie LEGO.com będzie wypełniona inspiracjami budowlanymi oraz wskazówkami dotyczącymi budowania gwiazdek, aby pomóc rodzinom rozbudzić w sobie kreatywność. Grupa LEGO przygotuje także serię kolekcjonerskich kart upominkowych #BuildToGive, które będą dostępne w sklepach LEGO Retail w okresie świątecznym.

Więcej informacji o kampanii i o tym, jak się w nią zaangażować, można znaleźć na stronie: LEGO.com/BuildToGive

Mat.Pras./KG