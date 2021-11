W Donbasie ostrzelano gazociąg i infrastrukturę wodociągową

Wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie ostrzelali w niedzielę i w poniedziałek gazociąg oraz infrastrukturę wodociągową w obwodzie ługańskim - poinformowały ukraińskie władze

W niedzielę po południu podczas ostrzału uszkodzono gazociąg wysokiego ciśnienia, co doprowadziło do pojawienia się płomieni o wysokości kilku metrów. Udało się ugasić ogień, nie doszło do pożaru. Bez dostaw gazu zostało kilkuset odbiorców - poinformowało przedsiębiorstwo Łuhanskhaz.

Do ostrzałów doszło także w poniedziałek. Rano separatyści ostrzelali miejscowość Switłyczne z artylerii kalibru 122 mm, zabronionej przez porozumienia mińskie - czytamy w komunikacie ukraińskiej delegacji do trójstronnej grupy kontaktowej ws. uregulowania konfliktu w Donbasie.

Wskutek ostrzału uszkodzone zostały budynki i infrastruktura wodociągowa, zniszczono chemiczno-bakteriologiczne laboratorium - dodano.

Podkreślono, że przeciwnik uszkodził obiekt krytycznej infrastruktury, który zapewnia dostawy wody cywilom po obu stronach linii rozgraniczenia.

W Donbasie od ponad roku obowiązuje porozumienie „o całkowitym i wszechstronnym trybie przerwania ognia” między wojskami ukraińskimi i prorosyjskimi separatystami, które negocjatorzy Ukrainy, Rosji i OBWE osiągnęli w ramach tzw. grupy kontaktowej. Rozejm jest jednak łamany.

Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w poniedziałek, że minionej doby separatyści 14 razy naruszyli zawieszenie broni, w tym przy wykorzystaniu uzbrojenia zabronionego przez porozumienia mińskie. Użyto także m.in. dronów. Jeden żołnierz ukraiński zginął, a dwóch zostało rannych.

PAP/KG