Gazociąg naprawiony. Gaz znowu płynie

Fińsko-estoński gazociąg Balticconnector, uszkodzony jesienią 2023 roku, został ponownie oddany do użytku. W poniedziałek rano rurociągiem popłynął gaz.

Jak wynika z założeń, pierwszego dnia z Estonii przepłynie ok. 10 GWh gazu, a w drugą stronę z Finlandii - ok. 70 GWh. Maksymalna dobowa przepustowość gazociągu w kierunku do Estonii to 78 GWh - podano w komunikacie fińskiego operatora Gasgrid.

Chińska kotwica

Przebiegający przez Zatokę Fińską gazociąg został zamknięty na początku października ubiegłego roku, gdy niespodziewanie doszło do nietypowego, gwałtownego spadku ciśnienia na odcinku w fińskiej strefie ekonomicznej.

Fińska policja podejrzewa, że magistralę uszkodziła kotwica chińskiego kontenerowca. Statek Newnew Polar Bear pływający pod banderą Hongkongu, wykonywał wówczas kurs z Królewca do Petersburga.

Kto uszkodził gazociąg? Estońskie służby już wiedzą

Policję w przypuszczeniach utwierdził fakt, że z dna Zatoki Fińskiej w pobliżu miejsca uszkodzenia gazociągu wyciągnięto dużą kotwicę o wymiarach 2,5 x 2,5 metra, która ważyła ok. 6 ton. Na dnie pozostał też długi i szeroki ślad od płużenia prowadzący do rurociągu.

Dochodzenie nie potwierdziło, czy był to czyn celowy czy przypadkowy.

W momencie uszkodzenia gazociągu doszło także do zerwania kabla komunikacyjnego łączącego Estonię z Finlandią.

Wspólny rynek gazu

Gazociąg Balticconnector został oddany do użytku na początku 2020 roku, a jego budowa została w znacznej części sfinansowana ze środków unijnych. Rurociąg ma łącznie ok. 153 km długości, z czego odcinek podmorski między estońskim Paldiski a fińskim Inkoo ma ok. 77 km.

Dzięki gazociągowi otwarto wspólny fińsko-estońsko-łotewski rynek gazu, pierwszy w Europie obejmujący trzy kraje.

Fiński rząd informował wcześniej, że koszty naprawy rurociągu będzie starał się pokryć ze środków unijnych.

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)

