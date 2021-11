Migranci otrzymują instrukcje, jak wykorzystywać dzieci do prób forsowania granicy

Migranci otrzymują takie jak załączona instrukcje, jak wykorzystywać dzieci do prób forsowania granicy. „Weźcie dzieci, tulcie je, wyglądajcie na brudnych i zmęczonych” - przekazał we wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Stanisław Żaryn zamieścił na Twitterze wpisy dotyczące działań służb białoruskich. Jak zaznaczył, „w działaniach Białorusi przeciwko Polsce ogromną rolę pełni walka informacyjna, która ma wymuszać uległość wobec działań Białorusi a także wywierać presję na rząd, by zgodził się na szlak migracyjny. W ramach działań psychologicznych wykorzystuje się głównie dzieci i kobiety”.

Migranci otrzymują takie jak załączona instrukcje, jak wykorzystywać dzieci do prób forsowania granicy. +Weźcie dzieci, tulcie je, wyglądajcie na brudnych i zmęczonych+” - napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Dodał też, że inne wpisy dotyczą wykorzystania dzieci do produkcji materiałów propagandowych. „Przyjaciele w lesie potrzebują dziecka, które mogłoby wypowiedzieć się do filmiku, który będzie przesłany organizacjom” - napisał rzecznik.

Tak białoruskie służby grają naszymi emocjami” - podkreślił Żaryn.