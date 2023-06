Premier: Mogą pojawić się napięcia na granicy z Białorusią

Mogą pojawić się dodatkowe napięcia na granicy z Białorusią; nie do końca jasna jest rola prezydenta Alaksandra Łukaszenki w związku z tym, co wydarzyło się w Rosji - powiedział w sobotę wieczorem premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu na wspólnym briefingu z prezydentem Andrzejem Dudą po zakończeniu narady w BBN zauważył, że to, co się działo w sobotę w Rosji prowadziło do „bardzo ambiwalentnych wniosków”.

Wnioski można było wyciągać bardzo różne z tego i dlatego z panem prezydentem i ze wszystkimi i służbami, z ministrami, ministrem obrony narodowej, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, ministrem spraw zagranicznych byliśmy w stałym kontakcie celem monitorowania sytuacji, która miała miejsce i ma cały czas miejsce w Rosji.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że rozmawiał z wieloma europejskimi przywódcami m.in. kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, premier Włoch Giorgią Meloni, a także szefami rządów państw regionu. Jak zauważył, rozmowy ws. sytuacji w Rosji prowadził także prezydent Andrzej Duda.

Szef rządu zaznaczył, że rozmowy które prowadził były „po to, aby na bieżąco wymieniać się informacjami, określać nasze wspólne rozumienie tej sytuacji i wspólną reakcję na to wszystko co miało miejsce i ma miejsce cały czas w Rosji”. „Jest to wewnętrzna sprawa Rosji, ale tak jak pan prezydent powiedział, trzymamy cały czas rękę na pulsie. Nie uważamy żeby na tym etapie potrzebne było podnoszenie gotowości bojowej u nas tutaj w kraju, jesteśmy bezpieczni” - dodał.

„Mogą pojawić się dodatkowe napięcia na granicy z Białorusią. Ja jutro udam się tam na granicę z Białorusią, ponieważ też nie do końca jasna jest rola prezydenta Łukaszenki w tym wszystkim. Analizowaliśmy to” - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier wskazał ponadto, że sobotnia narada w BBN i wysłuchanie raportów służb specjalnych była po to, by „wyciągnąć z tego wnioski i budować scenariusze naszych potencjalnych reakcji na kolejne dni, które są oczywiście wypadkową tego wszystkiego co może się wydarzyć”.

PAP/ as/