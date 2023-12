Wyprzedziliśmy prognozy o trzy lata

Polska jest najszybciej rozwijającym się rynkiem e-commerce w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz 2. najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie, po Portugalii - wynika z raportu przeprowadzonego przez CBRE. W raporcie wskazano, że w obecnie Polska wyprzedza prognozowany przed pandemią trend rozwoju zakupów online o trzy lata, podczas gdy Czechy tracą 1,3 roku, a Rumunia 1,4.

Zgodnie z wynikami raportu CBRE, rynek polski odpowiada za ponad 46 proc. zakupów online w regionie CEE (Europa Środkowo-Wschodnia) oraz SEE (Europa Południowo-Wschodnia). Na drugim miejscu znajdują się Czechy, z udziałem na poziomie prawie 17 proc., a na trzecim Rumunia, która odpowiada za ponad 9 proc. wydatków. Mniejszy wkład mają Węgry, Słowacja, kraje Europy Południowo-Wschodniej i kraje bałtyckie, obejmujące razem jedną czwartą rynku.

Jak podano, największe rynki e-commerce w Europie to Wielka Brytania i Niemcy - razem odpowiadają za niemal połowę wszystkich wydatków na zakupy online w regionie. Zauważono, że po wzroście popularności internetowej sprzedaży w pandemii, jej wzrost cały czas się utrzymuje, choć na znacznie niższym poziomie niż w Polsce. Zaznaczono, że Niemcy wyprzedzają rozwój prognozowany przed pandemią o 0,8 roku, a Wielka Brytania o 0,1 roku. Łączne wydatki na zakupy online w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej - jak podano - stanowią niecałe 10 proc. całej sprzedaży na kontynencie.

Eksperci poinformowali, że powodowany pandemią skok w rozwoju e-commerce w Polsce wyniósł 55 proc., w Czechach sięgnął 48 proc., a w Rumunii 25 proc. Jedynie w naszym kraju utrzymała się jednak tendencja wzrostowa nawet po zniesieniu lockdownu.

Szefowa działu badań i analiz w CBRE Agata Czarnecka poinformowała, że „intensywny rozwój e-commerce w pandemii miał potencjał, by na trwałe zmienić podejście Europejczyków do sposobu robienia zakupów”. Dodała, że w wielu krajach po okresie skokowego wzrostu sytuacja wróciła do trendu sprzed lockdownu lub udział konsumpcji online jest nawet niższy od prognoz.

„Inaczej jest w Polsce, gdzie notujemy najwyższy wzrost rozwoju rynku e-commerce w porównaniu do czasu sprzed pandemii. Udział zakupów online w naszym kraju jest obecnie na poziomie, na którym byłby dopiero za trzy lata, gdyby trend sprzed pandemii się utrzymał” - zaznaczyła ekspertka.

Zwróciła również uwagę na to, że przyspieszony wzrost cały czas się utrzymuje, co oznacza, że zwyczaje zakupowe Polaków uległy długookresowym zmianom.

Raport powstał w oparciu o wewnętrzne dane CBRE, Eurostatu oraz Euromonitora.

CBRE Group to firma doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną. Firma zatrudnia ponad 100 tys. pracowników i obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na świecie.

PAP