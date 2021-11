MAP da Poczcie Polskiej 190 mln na rozwój usług kurierskich

Poczta Polska otrzyma 190 mln zł od Ministerstwa Aktywów Państwowych, kierowanego przez Jacka Sasina. Pieniądze będą wydane na zakup maszyn, a także budowę nowych sortowni. Posłużą do wzmocnienia państwowej spółki na rynku usług kurierskich – informuje portal bisinessinsider.com.pl

Z komunikatu Poczty Polskiej dotyczącego planu dokapitalizowania Poczty Polskiej przez rząd wynika, że 190 mln zł, które ma do niej trafić, będzie wydane na wdrożenie projektu Architektury Sieci Logistycznej. Wzmocni to Pocztę Polską w rywalizacji na rynku firm kurierskich.

Pod nazwą ASL, jak wynika z komunikatu, kryje się zakup maszyn do trzech istniejących sortowni oraz budowa kolejnych sortowni na gruntach Poczty Polskiej w Szczecinie, Olsztynie oraz Białymstoku, a także najem i wyposażenie w sortery paczkowe obiektów do opracowywania paczek w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie. Na początek jednak Poczta chce kupić trzy sortery paczkowe dla sortowni we Wrocławiu, Lisim Ogonie pod Bydgoszczą i Lublinie. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie w Warszawie drugiej sortowni, nowoczesnej i w pełni zautomatyzowanej – informuje portal businessinsider.com.pl.