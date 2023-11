Największe inwestycje Poczty Polskiej w historii

Pomimo nadzwyczajnych okoliczności, do których zaliczyć należy m.in. trwającą rosyjską agresję na Ukrainę, Poczta Polska sukcesywnie rozwija kluczowe i przyszłościowe obszary funkcjonowania – logistykę, usługi cyfrowe, przy automatyzacji procesów. Stanowiąc największą firmę infrastrukturalną w kraju, jesteśmy silnym, stabilnym i zaufanym partnerem zarówno dla klientów, jak i administracji państwowej - pisze Krzysztof Falkowski, prezes zarządu Poczty Polskiej SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Narodowy operator pocztowy musi się kojarzyć z najwyższą jakością świadczonych usług i do tego konsekwentnie dążymy. Wielowektorowe działania, ukierunkowane na rozwój spółki, przekładają się na potencjał oraz konkurencyjność Poczty Polskiej.

Następstwem zdarzeń, które dotykają nas w zasadzie już od 2020 r., kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19, jest nowy model działania całej gospodarki. Odnotowujemy stały wzrost znaczenia usług elektronicznych czy rosnące zainteresowanie zakupami internetowymi. Jednocześnie wciąż okresowo borykamy się z niestabilnymi i rozregulowanymi łańcuchami dostaw. W takiej rzeczywistości działają wszystkie podmioty gospodarcze. Pomimo tych trudności stawiamy na stały rozwój, którego celem jest zwiększenie efektywności oraz dostosowanie do nowych realiów, aby sprostać nowym oczekiwaniom obywateli, firm i państwa. Powyższe okoliczności unaoczniły, że spółka jest w stanie poradzić sobie nawet w najtrudniejszych i nieprzewidywalnych sytuacjach. Inwestycje w logistykę

Architektura Sieci Logistycznej (ASL) to jedna z kluczowych, realizowanych w 2022 r., inicjatyw mających na celu nie tylko wzmocnienie pozycji rynkowej spółki na perspektywicznym rynku usług kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP). To także milowy krok do poprawy istotnych z punktu widzenia klienta wskaźników, takich jak terminowość. Projekt umożliwi płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której prym będą wieść przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe i e-commerce.

Projekt ASL to odpowiedź Poczty Polskiej na wyzwania, które stawiają dynamicznie zmieniający się rynek oraz ostra konkurencja, także wielkich, zagranicznych korporacji, z którymi mierzy się na co dzień operator narodowy. W 2023 r. uruchomiono już maszyny paczkowe we Wrocławiu, a także w Lublinie, zaś sorter zostanie uruchomiony również w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Realizacja inicjatywy spółki jest możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych, które dokapitalizowało Pocztę Polską kwotą 190 mln zł. Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ponad 350 mln zł.

Trwają także prace budowlane w drugim obiekcie logistycznym dla Warszawy i najbliższej okolicy stolicy. Uruchomienie sortowni Warszawa II w pełnym zakresie jest planowane na 2024 r. Nowa powierzchnia operacyjna spełni funkcję węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych, nadchodzących z innych sortowni w kraju oraz z własnego obszaru działania.

Elektronizacja korespondencji

Z sukcesem przygotowaliśmy Pocztę Polską do świadczenia e-Doręczeń. To ważny krok, który wzmacnia pozycję spółki jako cyfrowego wykonawcy usług na rzecz państwa i obywateli. e-Doręczenia to niezbędne ogniwo w postępującej cyfryzacji usług dla obywateli, stanowiące odpowiedź na wzrost popularności rozwiązań elektronicznych. Usługa jest świadczona przez Operatora Wyznaczonego, czyli Pocztę Polską, zgodnie z Ustawą o doręczeniach elektronicznych. Przypomnijmy że w ostatnich latach na popularności zyskał podpis elektroniczny, powoli wypierając podpisy odręczne, a e-recepty wyparły całkowicie recepty papierowe. Na znaczeniu zyskuje również aplikacja mObywatel. W ten trend wpisują się e-Doręczenia.

Prowadziliśmy także intensywne prace nad wdrożeniem nowej kwalifikowanej usługi doręczenia elektronicznego, uzupełniającej obecną ofertę Poczty Polskiej w ramach e-Doręczeń. Dzięki Q-Doręczeniom możliwa jest komunikacja między podmiotami niepublicznymi, świadczona jako usługa dodatkowa do publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE). To nasza odpowiedź na oczekiwania Polaków, którzy coraz więcej spraw załatwiają on-line.

Rozwój usług kurierskich

Kolejnym ważnym segmentem naszej działalności jest rozwój usług kurierskich jako jednego ze strategicznych projektów Spółki. Zmiany w usłudze Pocztex, odświeżenie wizerunku i dostosowanie jakości do rynkowych trendów – to odpowiedź Poczty Polskiej na stale rosnące wymagania Klientów i ofertę konkurencji. Działania ukierunkowujemy tak, aby stać się nie tylko silnym graczem na tym rynku, ale również doganiać lidera w tym segmencie. Temu właśnie ma służyć konsekwentny rozwój usług kurierskich Pocztex.

Równolegle ważne jest, aby w tym miejscu zwrócić uwagę na rozbudowę sieci placówek. Są one tworzone w miejscach, które zapewniają ich rentowność, a dotychczasowe przekształcane i rozwijane tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał sprzedaży usług i towarów handlowych.

Współpraca międzynarodowa

Wydarzeniem, które bezsprzecznie wpłynęło na sytuację oraz działalność Poczty Polskiej w 2022, ale i 2023 r., stała się rosyjska agresja na Ukrainę. Spółka od początku wojny wspierała zaatakowanego sąsiada na wszelkie dostępne sposoby. Adresatami naszej pomocy były zarówno ukraińskie instytucje – PrivatBank czy UkrPoshta – jak i zwykli ludzie. Przejęliśmy rolę łącznika ukraińskiego operatora w międzynarodowym ruchu pocztowym. Spółka przystąpiła też do rządowego programu pomocy naszemu sąsiadowi. Dzięki wzorowej postawie Pocztowców zarówno rola, jak i pozycja Poczty Polskiej wśród europejskich operatorów pocztowych znacznie wzrosła. Udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym, zaangażowanym i aktywnym partnerem, na którego można liczyć.

Krzysztof Falkowski prezes zarządu Poczty Polskiej SA

