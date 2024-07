Poczta Polska zagra o kluczową stawkę

Poczta Polska zamierza wziąć udział w konkursie na operatora wyznaczonego do realizacji usługi powszechnej na lata 2026-2035 - wynika z odpowiedzi na poselską interpelację wiceministra aktywów państwowych Jacka Bartmińskiego.

„Poczta Polska przewiduje swój udział w konkursie na operatora wyznaczonego do realizacji usługi powszechnej na okres 2026-2035. Plany dotyczące przyszłości Poczty Polskiej obejmują m.in. właśnie pełnienie przez nią funkcji operatora wyznaczonego” - napisał wiceminister w odpowiedzi na interpelację.

Dodał, że plany rozwojowe Poczty Polskiej przewidują utrzymanie wszystkich placówek pocztowych z uwagi na zamiar ich wykorzystania w działalności operacyjnej spółki.

Do końca przyszłego roku PP „operatorem wyznaczonym”

Poczta Polska na mocy decyzji prezesa UKE z 2015 roku pełni funkcję pocztowego operatora wyznaczonego do 31 grudnia 2025 r.

Obowiązek wybrania operatora wyznaczonego nakłada na kraje członkowskie Unia Europejska. Celem jest zapewnienie obywatelom dostępu - na liberalizującym się rynku pocztowym - do wysokiej jakości usług, świadczonych po przystępnych cenach, na takich samych zasadach na terenie całego kraju.

Do obowiązków pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej zalicza się m.in.: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, obejmującym przesyłki listowe do 2 kg, paczki na terenie Polski do 10 kg oraz zagranicznych do 20 kg, a także paczki dla ociemniałych.

Jest on też zobowiązany m.in. do posiadania odpowiednio gęstej sieci placówek pocztowych, świadczenia usługi odbierania i dostarczania listów i paczek przez minimum pięć dni w tygodniu, zapewnienia dostępu do poczty dla osób niepełnosprawnych, współdziałania ze strukturami państwowymi w sytuacjach kryzysowych, organizowania poczty polowej.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) pod koniec maja br. informował w raporcie, że wartość polskiego rynku usług pocztowych w roku 2023 wzrosła w stosunku do roku 2022 o 1,97 mld zł, do 16,51 mld zł. Oznacza to zwyżkę o 13,6 proc. Jak wskazał UKE, najliczniej realizowaną usługą pocztową w 2023 roku były przesyłki kurierskie, których liczba przekroczyła granicę jednego miliarda. Przesyłki kurierskie stanowiły w 2023 roku 71,3 proc. wartości rynku pocztowego oraz 51,7 proc. całego wolumenu usług pocztowych.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

PAP, sek

