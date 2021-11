Węgry wprowadzą... maksymalne ceny paliw!

Wysokie ceny paliw na stacjach są jednym z najważniejszych czynników napędzających inflację. Jeśli gospodarkę porównać do organizmu, to benzyna czy olej napędowy pełnią w niej funkcję krwi, potrzebną do napędzania wszelkich procesów życiowych. Nie jest to pewnie wielka pociecha dla polskich konsumentów, ale porównując ceny paliw w Europie należy dojść do uczciwej konkluzji, że nasze stacje oferuję