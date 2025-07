Wzrosną unijne zapasy na czarną godzinę

Choć Rosja napadła na Ukrainę ponad trzy lata temu, a najważniejszy dostawca minerałów ziem rzadkich czyli Chiny co jakiś czas ograniczają lub utrudniają ich eksport i od kilku miesięcy nie ma pewności co do porozumienia celnego z USA, to dopiero teraz Bruksela proponuje krajom członkowskim gromadzenie zapasów kluczowych minerałów i innych towarów.

Na kryzys energetyczny wywołany napaścią Rosji na Ukrainę władze unijne zareagowały m.in. tym, że wprowadziły obowiązek gromadzenia zapasów gazu przed kolejnymi sezonami grzewczymi i poszczególne kraje muszą wypełniać w 90 proc. swoje magazyny (ostatnio limit nieco poluzowano). (Przepisy o obowiązkowych zapasach ropy i paliw obowiązują znacznie dłużej).

W najbliższych dniach Bruksela chce przedstawić nową strategię w sprawie zapasów „na ciężkie czasy”. Najwyraźniej skłoniły ją do tego ostatnie spory handlowe z Chinami i fakt, że Pekin ograniczył dostawy pierwiastków ziem rzadkich, wykorzystywanych nie tylko w nowoczesnych technologiach (w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz zbrojeniowym), ale też w produkcji sprzętu AGD czy aut elektrycznych. Szczególnym impulsem dla KE mógł być także alarm, jaki w czerwcu podniosły koncerny motoryzacyjne, którym z powodu polityki Pekinu groziło zatrzymanie produkcji w wielu fabrykach.

Zapasy dla przemysłu i ludności

Według informacji portalu EUToday, Komisja sugeruje, by państwa członkowskie budowały własne zapasy nie tylko pierwiastków ziem rzadkich i magnesów, ale również „modułów naprawczych kabli i innych materiałów strategicznych”. W dokumencie będzie także wezwanie do tworzenia na wypadek kryzysu „skoordynowanych rezerw żywności i leków” jak również paliwa jądrowego tam, gdzie działają elektrownie atomowe.

Portal wskazuje, że „Bruksela przyznała, iż nie ma wśród członków UE jasności co do tego, które podstawowe dobra są najbardziej istotne”. I ubolewa, że są różne opinie o tym, „które podstawowe dobra są potrzebne do przygotowania się na kryzys w obliczu szybko zmieniającego się krajobrazu ryzyka”.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

W gospodarce trzeszczy, ale Tusk ma na głowie inny kryzys

Dlaczego mieszkania bez balkonu są… droższe?

W ciągu jednego dnia ceny energii wzrosły 50-krotnie!

»»Flesz Gospodarczy – co nowego i ciekawego w biznesie – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!