ArcelorMittal Poland zainwestował w hutę w Sosnowcu 125 mln

Kosztem 125 mln zł koncern hutniczy ArcelorMittal Poland zmodernizował swój oddział w Sosnowcu - dawną Hutę Cedler. Na zrealizowany w minionych latach pakiet inwestycji złożyły się modernizacja wydziału walcowni walcówki i remont walcowni taśm zimnowalcowanych - podała spółka

Czytaj też: Stalowy gigant ArcelorMittal w 3 kw. z zyskiem 4,6 mld dol.

Wytwarzana w sosnowieckim oddziale AMP walcówka wykorzystywana jest m.in. do produkcji sprężyn stosowanych w materacach, stalowych lin, śrub, gwoździ i wkrętów, ale także wózków sklepowych, amortyzatorów i wycieraczek samochodowych, stelaży foteli w wózkach dziecięcych, węży ogrodowych, siatek ogrodzeniowych, metalowych półek do lodówek czy wzmocnień opon. Modernizacja walcowni zwiększyła moce produkcyjne zakładu i podniosła jakość produktów.

Drugą ważną dla firmy inwestycją był zakończony w tym roku remont walcowni taśm zimnowalcowanych, obejmujący najbardziej istotne dla procesu produkcyjnego urządzenia: wytrawialnię, walcarkę nawrotną, piece wodorowe oraz linię cięcia wzdłużnego.

Remont był kluczowy dla utrzymania niezawodności tej instalacji. A sama blacha zimnowalcowana w sosnowieckim oddziale ArcelorMittal jest bardzo popularnym produktem w codziennym życiu - wykorzystywana jest w branży AGD, rowerowej, samochodowej (łożyska czy rurki do podtrzymywania zagłówków foteli samochodowych), jako drut spawalniczy, a nawet szkielety w meblach - poinformował ArcelorMittal Poland we wtorkowym komunikacie prasowym. Modernizacje zapewnią niezawodne funkcjonowanie naszych urządzeń w kolejnych latach, a modernizacja wydziału walcówki zwiększyła zdolności produkcyjne tej linii – poinformował, cytowany w komunikacie, dyrektor sosnowieckiego oddziału koncernu Janusz Kantor.

Historia sosnowieckiej walcowni sięga początków XX wieku. Linię uruchomiono na przełomie lat 1905 i 1906 - huta nosiła wówczas nazwę Hrabia Renard, na cześć pruskiego przemysłowca i dyplomaty, który miał w Sosnowcu majątek ziemski. Zakład szybko stał się jednym z kluczowych ośrodków przemysłowych w Zagłębiu Dąbrowskim. W 1949 r. oficjalnie zmieniono nazwę huty, nadając jej imię Edmunda Cedlera - lokalnego działacza społecznego zamordowanego w KL Auschwitz.

W latach 70. ub. wieku, po wielu modernizacjach, sosnowiecka huta stała się największym producentem stali jakościowej w Europie. Poprzednią dużą, wartą prawie 140 mln zł inwestycję w zakładzie przeprowadzono w 2006 r., po przejęciu huty przez ArcelorMittal Poland. Dziesięć lat później, kosztem 11 mln zł zmodernizowano systemy odpylania i odsiarczania spalin w zakładowej elektrociepłowni, która dostarcza ciepło nie tylko na potrzeby huty, ale także okolicznych szkół, przedszkoli i wspólnot mieszkaniowych.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce - skupia blisko połowę potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jego skład wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10 tys. osób; kolejne ponad 4 tys. pracuje w spółkach zależnych. Firma produkuje stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Wartość dotychczasowych inwestycji AMP to ok. 7 mld zł. AMP należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w ubiegłym roku 53,3 mld USD, a łączna produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 71,5 mln ton.

Czytaj też: „Polski YouTube” Marcina Roli rusza w grudniu. „Słychać wycie? Znakomicie!”

PAP/mt