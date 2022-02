PKO BP: Ponad 1,2 mld zł zysku netto w IV kw. 2021 r.

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 1.203 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 4.575 mln zł straty - podał PKO BP w czwartek. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.175 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 1.133 mln zł do 1.222 mln zł.

W całym 2021 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 4.874 mln zł, podczas gdy w 200 roku bank miał 2.557 mln zł straty. Strata ta wynikała z ujęcia w wynikach za IV kwartał 2020 roku kosztów ugód z klientami kredytów walutowych.

W porównaniu do III kwartału 2021 roku zysk netto banku w IV kwartale 2021 roku spadł o 4 proc.

Saldo rezerw w czwartym kwartale 2021 roku wyniosło 528 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 9 proc. niższych odpisów na poziomie 486 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 409 mln zł do 561 mln zł. odpisy spadły 47 proc. rdr i wzrosły 49 proc. kdk.

Wynik odsetkowy banku w wyniósł 2.669 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.647 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.616 - 2.680 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 1 proc. rdr i 7 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 2,82 proc. z 2,67 proc. w III kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł 1.195 mln zł i był 2,9 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 1.161 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.140 mln zł do 1.189 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 17 proc. rdr i 5 proc. kdk.

PAP/kp