PGE zamknęła kwartał zyskiem w wysokości ponad 1,8 mld zł

Zysk netto PGE za I kw. 2023 r. wyniósł 1,81 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do I kw. 2022 r. o 71 proc. – podała spółka w raporcie finansowym.

W I kw. 2023 r. przychody Grupy Kapitałowej PGE ze sprzedaży wyniosły ponad 27,2 mld zł, co w stosunku do wyniku za I kw. 2022 r. (kiedy było to blisko 16,9 mld zł) wzrost o 61 proc. – podała spółka.

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, czyli EBIDTA, w I kw. wyniosła nieco ponad 3,42 mld zł w stosunku do blisko 2,6 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 31 proc. Z kolei zysk netto GK PGE wyniósł w pierwszych trzech miesiącach tego roku 1,81 mld zł w stosunku do 1,06 mld zł w I kw. 2022 r., co oznacza wzrost ok. 71 proc. rdr.

Spółka podała także, że nakłady inwestycyjne w I kw. 2023 r. sięgnęły 1,56 mld zł w stosunku do 895 mln zł rok wcześniej.

W raporcie PGE wskazano ponadto, że zadłużenie netto spółki wyniosło na koniec marca br. 5,94 mld zł w stosunku do prawie -2,66 mld zł na koniec grudnia 2022 r.

PAP/rb