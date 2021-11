Pracodawcy wolą szybki kurs zamiast rozwoju

Chociaż spora część Polaków może dziś liczyć na pomoc firmy w zdobyciu nowych kompetencji, to rzadko szkolą się oni w ramach długofalowych projektów - informuje w poniedziałek „Rzeczpospolita”.

„Prawie co trzecia firma zorganizuje w tym roku przyspieszone (do sześciu tygodni) szkolenie dla pracowników, a niemal co piąta planuje taki kurs w pierwszej połowie 2022 r.” – wynika z niedawnego badania agencji zatrudnienia ManpowerGroup, cytowanego przez dziennik. Według jej danych pracodawcy stawiają przede wszystkim na podnoszenie praktycznych kompetencji technicznych; jeszcze w tym roku takie kursy zapowiada ponad jedna trzecia uczestników sondażu.

Jak pisze gazeta, może to wynikać z silnej konkurencji o pracowników, która coraz częściej zmusza firmy do obniżania wymagań wobec kandydatów do pracy. „A to często wiąże się z koniecznością przeszkolenia nowych pracowników” - podkreśla dziennik.

W raporcie „Trendy w zatrudnieniu”, który przygotowało Polskie Forum HR na podstawie badania 700 firm, prawie co trzecia z nich przyznała, że ma problemy z brakami potrzebnych kompetencji. W przemyśle ten problem dotyczy prawie połowy pracodawców, zaś w transporcie i logistyce (TSL) 39 proc. przedsiębiorstw. Jako sposób na uzupełnienie potrzebnych kompetencji firmy najczęściej (40 proc.) wskazywały szkolenia zatrudnionych pracowników, co może się przekładać na gotowość do inwestycji w przyspieszone kursy.

Nieco rzadziej firmy dbają o rozwój tzw. miękkich kompetencji pracowników, związanych m.in. z pracą w zespole, komunikacją zdalną czy organizacją pracy. W tym roku krótkie kursy z tego obszaru zamierza organizować co czwarty z pracodawców badanych przez ManpowerGroup, a w I połowie 2022 r. – co piąty. Jednak dwukrotnie więcej firm w ogóle nie zamierza inwestować w takie umiejętności, co w dalszej perspektywie może być kosztowne.

„Kompetencje miękkie pomagają pracownikom uzyskiwać twarde wyniki. Dlatego też skuteczne strategie zarządzania talentami skupiają się na równomiernym rozwoju zarówno kompetencji technicznych, jak i miękkich” - powiedziała „Rz” Agnieszka Krzemień, menedżerka i ekspertka ds. rozwoju i zarządzania karierą w ManpowerGroup. Zwraca jednocześnie uwagę, że polscy pracodawcy jeszcze mniej chętnie inwestują w długofalowe programy rozwoju kompetencji – i to zarówno tych miękkich, jak i twardych.

PAP/ as/