Eksplozja płac. To tutaj zarobisz o 20 proc. więcej

Specjaliści w sektorze sprzedaży mogą liczyć na wzrost płac nawet o 20 proc. - wynika z opublikowanego w wtorek raportu ManpowerGroup i Rocket Jobs. W cenie na rynku pracy są też analitycy danych sprzedażowych, inżynierowie z obszaru green energy, eksperci ds. wdrażania strategii ESG.

Jak wynika z raportu „Trendy & Wynagrodzenia 2024” coraz większy wpływ na kształt rynku pracy w Polsce i na świecie mają takie zjawiska jak: udział pokolenia Z w kulturze organizacji oraz rozwój i implementacja sztucznej inteligencji (AI).

Automatyzacja oraz wykorzystanie AI w wielu branżach sprawiają, że pracownicy obawiają się, że zastąpią ich roboty czy aplikacje. I choć nic takiego nie będzie miało miejsca, prawdą jest, że niektóre ze stanowisk znikną. W ich miejsce jednak pojawią się nowe, nieznane dotychczas profesje - wskazał dyrektor Manpower w Polsce Kamil Sadowniczyk.

Jego zdaniem do trendów przyszłości należeć będą upskilling oraz reskilling (podnoszenie kwalifikacji pracowników), otwartość talentów na doświadczenia, zdobywanie nowych i ciekawych umiejętności.

Pokolenie Z wnosi nowe wartości na rynek pracy

Zauważył, że istotne znaczenie będzie miała też demografia. Jego zdaniem napływ kandydatów z pokolenia Z, którzy przenoszą swój system wartości do miejsc pracy, zmusza pracodawców do stworzenia kultury organizacyjnej firmy niemal od nowa.

Różnorodność, równość, integracja i przynależność to już absolutny „must have” nie tylko w kulturze, ale i całej strategii biznesowej przedsiębiorstw - powiedział CEO portali pracy Just Join IT i rocketjobs.pl Piotr Nowosielski.

Jak wskazują dane zaprezentowane w raporcie „Trendy & Wynagrodzenia 2024”, 93 proc. ankietowanych zadeklarowało, że współpracownicy z generacji Z wywarli niebagatelny wpływ na ich życie zawodowe. Pokazali, jak stawiać granice między życiem zawodowym i prywatnym (78 proc.), otworzyli ich na nowe technologie (76 proc.), czy nauczyli pragnienia sukcesu w pracy (76 proc.). W efekcie - jak wskazano w publikacji - organizacje, które nie inwestują w narzędzia cyfrowe i procesy, stają się dla przedstawicieli najmłodszych generacji mało atrakcyjne.

Co ze starszym pokoleniem?

Problemem, z który będą musiały się mierzyć firmy, będzie też utrzymanie aktywności zawodowej w populacji 65 plus. W raporcie wskazano, że przejścia na emeryturę pracowników wiążą się utratą know how organizacji. I aby temu sprostać, pracodawcy powinni dostosować miejsca pracy do wymagań każdego z nich.

Dlatego tak istotny jest dobrze przeprowadzony reskilling, upskilling, a także mentoring, które pomagają wypełnić luki talentów- napisano w publikacji. Wyjaśniono, że programy szkoleń przekrojowych pomogą pokoleniu Z oraz doświadczonym pracownikom na przekazywanie know how, co wpływa na zwiększenie produktywności organizacji.

W jakich zawodach największe wzrosty?

Publikacja ManpowerGroup i Rocket Jobs zawiera także siatki wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w siedmiu sektorach kluczowych dla gospodarki: inżynierii, finansach i księgowości, budownictwie i nieruchomościach, sprzedaży i marketingu, Life Science, Supply Chain oraz branży HR & Legal. Analiza wskazuje, że na jeden z największych wzrostów płac mogą liczyć kandydaci, którzy są otwarci na zmiany zawodowe w branży sprzedaży. Według szacunków ekspertów, wynagrodzenia w tym sektorze zwiększą się nawet o 20 proc.

Eksperci Manpower wskazują również, że obszar green energy w branży inżynierii rozwija się wyjątkowo dynamicznie, a wdrażane w coraz większym stopniu strategie ESG przyczynią się do tego, że trend jeszcze bardziej przybierze na sile. Niezbędne są tutaj zarówno wysoce wyspecjalizowane umiejętności, jak i wiedza techniczna, pozostanie na bieżąco ze zmieniającymi się technologiami.

Gdzie szukać pracy?

Jeśli chodzi o wynagrodzenia specjalistów z zielonymi umiejętnościami, są one zróżnicowane.

Na pewno wpływ na nie ma doświadczenie kandydata, wykształcenie kierunkowe czy dodatkowe kwalifikacje, ale także region czy kraj, w jakim zlokalizowana jest organizacja - wskazała liderka zespołu ds. rekrutacji w Manpower Anna Dobysz. Dodała, że obecnie coraz więcej firm wdraża strategie ESG lub intensywnie nad nimi pracuje, co generuje zwiększone zainteresowanie kandydatami z zielonymi umiejętnościami, a także w naturalny sposób wpływa na kwestie finansowe, zwiększając poziom wynagrodzenia dla tych ekspertów. Z danych Manpower wynika, że najbardziej intensywne działania rekrutacyjne w tym obszarze deklarują przedsiębiorstwa z branży transportu, logistyki i motoryzacji (75 proc.), energetyki i usług komunalnych (75 proc.) oraz IT (74 proc.).

pap, jb