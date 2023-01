Raport: 25 proc. pracodawców planuje redukcje etatów

24 proc. polskich pracodawców chce zatrudnić nowych pracowników, 25 proc. deklaruje redukcje etatów, a 48 proc. prognozuje pozostawienie zatrudnienia na niezmienionym poziomie - wynika z badania „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Według „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” prognoza netto zatrudnienia na czas od stycznia do końca marca br wynosi -2 proc, co oznacza planowaną większą redukcje etatów niż zatrudnienie nowych pracowników. Wyniki wskazują spadek o 25 pkt proc. deklarowanej prognozy zatrudnienia w porównaniu z rokiem 2021. Jeszcze rok temu organizacje powiększały swoje zespoły, a kandydaci mogli liczyć na wiele ofert.

Od stycznia do marca tego roku musimy liczyć się z ochłodzeniem nastrojów rekrutacyjnych niemal we wszystkich branżach. Choć w ujęciu kwartalnym odsetek firm planujących pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie nie zmienił się, to w obecnym kwartale mamy więcej firm, które będą redukować etaty niż tych, które chcą zatrudniać nowych pracowników” - wyjaśnił dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce Tomasz Walenczak.