Warszawa: Strefa płatnego parkowania powiększyła się; mieszkańcy protestują

Od poniedziałku 15 listopada strefa płatnego parkowania zaczęła obowiązywać na terenie Ochoty i Żoliborza. Niezadowoleni mieszkańcy piszą petycje i protestują przeciw wprowadzonym zmianom. Popierają ich samorządowcy z Ochoty

Od dzisiaj płatna strefa parkingowa działa już na Ochocie i Żoliborzu. Przez kilka tygodni Zarząd Dróg Miejskich montował parkomaty, wytyczał miejsca parkingowe i zmieniał organizację ruchu na dzielnicowych ulicach. Niektóre działania nie podobają się jednak mieszkańcom, którzy zorganizowali protesty przeciwko Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Domagali się m.in. zaniechania zmniejszania liczby miejsc parkingowych, rozszerzenia rejonu zameldowania służącego do wyznaczania stref parkingowych z obecnego promienia 150 metrów do 300 metrów, poprawy polityki informacyjnej prowadzonej przez ZDM i poszanowania ustaleń konsultacji społecznych. Protesty mieszkańców popierają radni i władze dzielnicy Ochota, które wezwały ZDM do podjęcia rozmów w sprawie SPPN.

Zmiany, które nie podobają się mieszkańcom i dzielnicowym samorządowcom z Ochoty to przede wszystkim zmiana sposobu parkowania ze skośnego na równoległe, które - ich zdaniem - zabiera wiele miejsc parkingowych. Podczas protestów poruszany też był temat wirtualnych parkometrów, które lokalizowane są „bez wizji lokalnej, a tylko na ekranie laptopa”. Mieszkańcy wskazywali, że z tego powodu takie urządzenia występują, np. na terenie ogródków działkowych na Rakowcu. „Mamy parkować na działkach?” - pytali.

Urzędnicy tłumaczą zmianę sposobu parkowania tym, że w większości przypadków na wąskich ulicach nie ma miejsca na pełnowymiarowe miejsce skośne. „Do tej pory parkujące w ten sposób auta często de facto wjeżdżały na chodnik. Nie było to ani bezpieczne, ani zgodne z przepisami” - powiedział PAP rzecznik ZDM Jakub Dybalski. Jego zdaniem „wyznaczenie miejsc równoległych wzdłuż całej długości jezdni nie spowoduje, że możliwość parkowania znacząco się zmniejszy”.

Problemem jest też zmiana organizacji ruchu na dzielnicowych ulicach, które w wielu przypadkach stały się teraz jednokierunkowe. Według mieszkańców, którzy wystosowali w tej sprawie petycję, wiąże się to m.in. z utrudnieniem dojazdu służb uprzywilejowanych, takich jak pogotowie, straż pożarna, do osób potrzebujących i spiętrzeniem ruchu na terenie dzielnicy Żoliborz i Ochota. „Mieszkańcy będę zmuszeni jeździć na około do swoich mieszkań i domów. Ruch jednokierunkowy znacznie wydłuży czas dojazdów i niekorzystnie wpłynie na wszystkich mieszkańców Warszawy” - napisali w petycji.

Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych. Oprócz tego na wielu lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych - napisał Zarząd Dróg Miejskich.

Podczas przygotowania terenu do wyznaczenia strefy płatnego parkowania na wielu ulicach pojawiły się znaki zakazu. Taka sytuacja ma miejsce, np. w okolicy przedszkola przy ul. Grzeszczyka. „Parkowało tam do tej pory około 14 aut. To ci sami mieszkańcy, którzy stawiali tam auta od wielu lat” - powiedziała PAP uczestniczka odbywającej się pod koniec października pikiety. „Wyznaczona dla mnie 150-metrowa strefa abonamentu wypada na Fortach Korotyńskiego. Co w rowie mam parkować?” - pytała oburzona.

Wraz z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania zostaną też wprowadzone dwa rodzaje abonamentów do wyboru - rejonowy lub obszarowy. Urzędnicy szacują, że do poniedziałku zostanie wydanych około 8 tys. abonamentów.

Od 15 listopada strefa płatnego parkowania obejmuje również Żoliborz i pozostałą część Ochoty. W tych dwóch dzielnicach powstało 14,5 tysiąca miejsc parkingowych w płatnej strefie. W sumie cała warszawska strefa będzie liczyła około 52 tys. miejsc. Kolejne rozszerzenie strefy ma objąć m.in. na Pradze: okolice placu Hallera, Szmulowiznę, Saską Kępę oraz Dolny i Górny Mokotów.

PAP/KG