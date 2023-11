Tym autem nie wjedziesz do centrum Warszawy

Jeździsz 18-letnim dieslem i chciałbyś dojechać do rodziny w Warszawie, może nawet kilka ulic dalej? No to masz pecha. Właśnie stołeczny ratusz przedstawił szczegóły tzw. Strefy Czystego Transportu i już wiadomo, że na terenie prawie całego miasta takie auta nie są mile widziane - czytamy na portalu businessinsider.com.pl.

Za dwa lata będzie to dotyczyć samochodów nawet 16-letnich. Wszystko w celu oczyszczenia powietrza. Tak ostrych zasad nie mają obecnie nawet Niemcy.

Stołeczny ratusz przedstawił uchwałę odnośnie do Strefy Czystego Transportu. „Według nowego projektu SCT obejmie ponad dwukrotnie większy obszar: całe dzielnice Śródmieście, Żoliborz i Pragę Północ, prawie całą Ochotę i Pragę Południe, większość Mokotowa i połowę obszaru Woli” — czytamy w propozycji Ratusza, która trafi pod obrady Rady m. st. Warszawy.

Przypomnijmy, że zakaz dla diesli starszych niż 18-letnie i aut benzynowych starszych niż 27 lat ma obowiązywać już od lipca przyszłego roku.

businessinsider.com.pl/kp