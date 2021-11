Finał Loterii Narodowego Programu Szczepień. "Dalej powinniśmy mieć motywację"

16 listopada, w Warszawie odbyła się finałowa gala Loterii Narodowego Programu Szczepień - Loterię zakończyliśmy, ale dalej powinniśmy mieć motywację do szczepień. Dlatego zachęcamy i namawiamy. Żeby to już nie była loteria, w której musimy walczyć o zdrowie - podkreślała Magdalena Kopka-Wojciechowska, członek zarządu Totalizatora Sportowego

Podczas specjalnej uroczystości wręczono nagrody główne. Organizatorem Loterii był Totalizator Sportowy. Loteria trwała od 1 lipca do 30 września. W finałowym losowaniu do wygrania były dwa samochody Toyota C-HR i dwie nagrody po 1 000 000 zł.

Wręczenie głównych nagród / autor: Fratria Wręczenie nagród głównych / autor: Fratria

Loteria zakończyła się sukcesem przede wszystkim dla tych, co wygrali, ale też dla wszystkich, którzy się zaszczepili, bo tak naprawdę o to chodziło. Ciekawostką jest, że w loterii mieliśmy 31 osób z wieku przynajmniej stu lat. Ale szczepimy się dalej. Loterię zakończyliśmy, ale dalej powinniśmy mieć motywację do szczepień. Dlatego zachęcamy i namawiamy. Żeby to już nie była loteria, w której musimy walczyć o zdrowie - mówi Magdalena Kopka-Wojciechowska, członek zarządu Totalizatora Sportowego w rozmowie dla wGospodarce.pl.

W loterii udział wzięły 4 371 115 dorosłe osoby. Najstarsza zapisana osoba była urodzona w 1913 roku. Aby wziąć udział w loterii, trzeba było mieć pełne szczepienie przeciw COVID-19, dowolnym preparatem dostępnym na terytorium Polski nie później niż do 30 września 2021 r.

Jeśli nawet nie wylosowaliśmy tych pięknych nagród Totalizatora Sportowego to i tak wygraliśmy zdrowie dla siebie, zdrowie dla Polski. Wygraliśmy dla społecznych wartości, dla gospodarczych wartości, dla każdych innych wartości. Szczepienia są niezwykle ważne i nie ustajemy w ich aktywnym promowaniu. Mówię to jako obywatel, ale i jako sportowiec amator, ale jednak sportowiec. Totalizator Sportowy i cala loteria to zachęta i akcja, która dobrze, że jest, dobrze, że była i kontynuujmy ją jako ci, którzy chcą wygrać zdrowie. Czwarta fala jest falą osób niezaszczepionych. 93 proc. chorujących to osoby niezaszczepione. A 96 proc. umierających z powodu Covid to też osoby niezaszczepione. Sytuacja może się poprawić właśnie dzięki szczepieniom. One są numerem jeden - tłumaczył dr. Michał Sutkowski w trakcie gali.