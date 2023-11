Finał XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Oto laureaci

Na Zamku w Łańcucie odbyła się Gala XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, której celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnienie tych najlepszych.

Prezydent uhonorował przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm.

Nagroda została przyznana w pięciu kategoriach głównych: Lider MŚP; Narodowy Sukces; Międzynarodowy Sukces; Odpowiedzialny Biznes; Firma Rodzinna oraz w dwóch kategoriach specjalnych: Badania+Rozwój i STARTUP_PL.

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał również dodatkową Nagrodę Indywidualną oraz Nagrodę Specjalną.

Laureaci XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP:

Lider MŚP: Creotech Instruments SA zgłoszony przez Polską Agencję Kosmiczną

Creotech Instruments to polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi. Firma posiada własne zakłady produkcyjne elektroniki oraz zaplecze integracji małych satelitów. W swoim portfolio ma ponad 35 projektów zrealizowanych dla sektora kosmicznego, m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Swoje rozwiązania dostarcza do ESA, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie czy Centrum Badawczego DESY w Niemczech. Spółka od 2022 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Narodowy Sukces: Cognor Holding SA zgłoszony przez Hutniczą Izbę Przemysłowo–Handlową

Cognor Holding to polski lider wśród producentów stali i wyrobów hutniczych. Firma posiada 2 stalownie (w Gliwicach i Stalowej Woli) oraz 3 walcownie (w Zawierciu, Krakowie i Stalowej Woli), a także kilkanaście oddziałów dywizji surowcowej zajmujących się skupem i sprzedażą złomu stalowego i metali nieżelaznych. Spółka posiada również odlewnię metali nieżelaznych w Katowicach, zakład produkujący elektrody grafitowe w Trzyńcu w Czechach oraz oddział świadczący usługi transportowe i budowlane w Krakowie.

Międzynarodowy Sukces: Integer.pl SA zgłoszony przez Polską Radę Biznesu

InPost to lider wśród platform dostaw dla e–commerce w Europie. Autorskie maszyny Paczkomat® są największą automatyczną siecią odbioru i nadawania przesyłek – jest ich już 30 tys. na 9 europejskich rynkach. W 2021 roku spółka weszła na giełdę EURONEXT–Amsterdam. W 2021 roku InPost przejął za 513 mln € firmę Mondial Relay, a w 2023 roku nabył za 49,3 mln £ 30% udziału i praw głosów w Menzies Distribution. InPost świadczy też usługi kurierskie i fulfillment. W zeszłym roku firma obsłużyła 744,9 mln przesyłek. InPost tworzy ekologiczne i wygodne rozwiązania dostaw out–of–home dostępne 24/7.

Odpowiedzialny Biznes: Unibep SA zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Unibep to jedna z największych firm branży budowlanej w Polsce i jeden z największych polskich eksporterów usług budowlanych. Jest generalnym wykonawcą w obszarze budownictwa kubaturowego, energetyczno–przemysłowego i infrastruktury. Prowadzi również działalność deweloperską i produkuje budynki wielorodzinne modułowe w konstrukcji drewnianej. Obecnie zatrudnia około 1700 osób. Spółka z większościowym polskim kapitałem, od 2008 roku notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jej właściciele od zawsze budowali pozycję firmy biorąc pod uwagę etykę i bezpieczeństwo pracowników.

Firma Rodzinna: PPH Gałuszka, Krębuszewska i Wspólnicy sp. j. zgłoszone przez Beskidzką Izbę Gospodarczą

PPH Gałuszka, Krębuszewska i Wspólnicy to firma rodzinna, która powstała w 1918 roku. Założyciel, Władysław Gałuszka po tułaczce wojennej wrócił do miasta Żywiec i podjął pracę mistrza piekarskiego. W latach 1939–1989 utracono kontrolę nad firmą. W 1989 roku zrujnowany majątek został odzyskany. Współcześni właściciele inspirują się pracą przodków. Produkcja piekarnicza od 1993 roku wzrosła o kilkaset procent. Powstał dział cukierniczy, lodziarski i gastronomiczny. W ciągu 30 lat firma stworzyła 20 punktów firmowych i franczyzowych. Grupa Gałuszka zatrudnia ponad 100 osób i od ponad 10 lat prowadzi Żywe Muzeum Chleba i Centrum Edukacji Kulinarnej.

Badania+Rozwój: Interdyscyplinarny Zespół Projektu BioMiStem zgłoszony przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Interdyscyplinarny Zespół Projektu BioMiStem w skład, którego wchodzą naukowcy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i badacze z Kliniki Galen–Ortopedia sp. z o.o. w Bieruniu, opracował nowy „lek komórkowy” pod nazwą MesoCellA–Ortho. Jest to innowacyjny produkt leczniczy terapii zaawansowanej (ATMP), którego substancję czynną stanowią przygotowane w warunkach GMP ludzkie autologiczne komórki mezenchymalne. Produkt jest dedykowany do zastosowania w ortopedii, w leczeniu ubytków chrzęstno–kostnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, stanowiącą globalny problem cywilizacyjny.

STARTUP_PL: WIDMO SPECTRAL TECHNOLOGIES sp. z o.o. zgłoszone przez Politechnikę Warszawską

WIDMO SPECTRAL TECHNOLOGIES to startup technologiczny, który wprowadził i rozwija technologię szerokopasmowego georadaru. Aplikacyjne możliwości analityczne systemu obejmują m.in.: szacowanie objętości złóż, rozpoznanie rodzaju gruntów i skał, określenie poziomu wód gruntowych, identyfikację infrastruktury (np. rury, kable, fundamenty), rozpoznawanie struktury odpadów na składowiskach, rozpoznawanie szkód górniczych. Obecnie spółka oferuje swoją technologię w formie usługi – pozyskiwanie danych, na miejscu, a następnie ich przetwarzanie, analizę i interpretację dla klienta końcowego.

Nagroda Indywidualna: Bogdan Chmielewski, Prezes Polsko–Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Stanach Zjednoczonych

Polsko–Słowiańska Federalna Unia Kredytowa w USA została założona na nowojorskim Brooklynie w 1977 roku przez grupę polskich imigrantów skupionych wokół ks. Longina Tołczyka i jest największą etniczną instytucją finansową w USA oraz największym polonijnym pracodawcą. Misją Unii jest stałe wspieranie środowiska Polonii oraz budowanie jej siły w Stanach Zjednoczonych, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, programy stypendialne i akcje charytatywne, m.in. na rzecz polskich dzieci. Od 2017 roku stałym elementem dorocznego Programu Stypendialnego Unii jest Staż Prezydencki, w ramach którego studenci uczelni wyższych z USA udają się na wyjazd studyjny do Polski. Zwieńczeniem tego wyjątkowego wydarzenia jest spotkanie studentów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagroda Specjalna: Województwo Lubelskie za szczególne zaangażowanie w rozwijanie inicjatywy Trójmorza

Cyklicznie organizowany Samorządowy Kongres Trójmorza w Lublinie stał się międzynarodowym wydarzeniem gospodarczym, skupiającym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz nauki i biznesu z 12 państw, które współtworzą tę Inicjatywę. Kongresowi udało się stworzyć przestrzeń do otwartej, międzynarodowej dyskusji na temat przyszłości i kierunków współpracy w ramach Trójmorza. Jest on również miejscem wymiany doświadczeń gospodarczych istotnych z perspektywy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, która uwidoczniła się także w organizacji bezprecedensowej w swojej skali pomocy dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

W imieniu Województwa Lubelskiego Specjalną Nagrodę Gospodarczą odebrał Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest raz do roku. Stanowi ona cenne i prestiżowe wyróżnienie dla polskich przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych. Nagroda może być przyznawana również zespołom badawczym oraz jednostkom naukowym, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

W uroczystości wzięła udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Parze Prezydenckiej towarzyszył Minister Piotr Ćwik.

