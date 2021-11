Uważaj! Fałszywe kampanie KGHM na YouTube

Najwidoczniej Google nie pilnuje tego, co jest reklamowane na jego platformie. To kolejne oszustwo finansowe po fałszywej kampanii podszywającej się pod Orlen i Roberta Lewandowskiego

Może to być próba wyłudzenia oszczędności lub danych osobowych. Spółka nie prowadzi aktualnie żadnego programu inwestycji w złoto, srebro czy miedź, skierowanego do klientów detalicznych i inwestorów indywidualnych. Nie rozsyłamy również informacji z załącznikami i z umowami inwestycyjnymi do klientów indywidualnych. Apelujemy o ostrożność i nieotwieranie maili oraz linków z podejrzanymi treściami i adresami internetowymi - ostrzega KGHM w oficjalnym komunikacie.