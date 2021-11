Podwyżki cen paliw na stacjach powinny zostać powstrzymane

W wyniku zmiany sytuacji na rynku ropy i rynku walutowym notujemy obniżki cen paliw na rynku hurtowym. To powinno stanowić gwarancję zatrzymania podwyżek cen na stacjach, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Ceny benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego na większości stacji przekroczyły poziom 6zł/l. W skali tygodnia wzrosły średnio o 3 gr/l. Większy tygodniowy wzrost cen odnotowaliśmy dla autogazu i benzyny 98 oktanowej, to jest o 5 gr/l.

Średnie ceny paliw na dzień 18.11.2021 r. wynoszą odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 - 6,02 zł/l, bezołowiowej 98 - 6,28 zł/l, dla oleju napędowego - 6,03 zł/l i autogazu - 3,34 zł/l.

W wyniku zmiany sytuacji na rynku ropy i rynku walutowym notujemy obniżki cen na rynku hurtowym. To powinno stanowić gwarancję do zatrzymania podwyżek cen na stacjach. Jeśli ceny w hurcie na tym obecnym, niższym poziomie pozostaną lub jeszcze spadną, będzie rosła szansa na powrót cen podstawowych paliw na stacjach do poziomu poniżej 6 zł/l.

Ceny styczniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent kończą kolejny tydzień spadkiem. W piątek rano ropa Brent kosztuje 78,8 USD/bbl i jest około 3 USD/bbl niższa niż przed tygodniem. Spadek cen ropy naftowej to efekt oczekiwań uwolnienia rezerw strategicznych ropy naftowej oraz rozpędzającej się kolejnej fali koronawirusa, która w Europie wymusza pierwsze lockdowny gospodarek.

Poza Chinami, USA zwróciły się z propozycją uwolnienia rezerw strategicznych do Japonii, Korei Pd i Indii. Międzynarodowa Agencja Energii pozostawiła na niezmienionym poziomie prognozy tempa wzrostu konsumpcji w tym i przyszłym roku. W październiku światowa podaż ropy naftowej wzrosła 1,4 mln bbl/d i będzie dalej rosła. Zgodnie z prognozami MAE w listopadzie i grudniu produkcja wzrośnie kolejne 1,5 mln bbl/d, z czego 0,4 mln bbl/d wzrostu przypadnie na USA. MAE prognozuje średnią cenę ropy naftowej Brent w przyszłym roku na poziomie 79,4 USD/bbl.

Czytaj też: Ropociąg Przyjaźń. Rosjanie odkupili udziały Shella w niemieckiej rafinerii

ISBnews/KG