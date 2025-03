W hurcie benzyna podrożała, teraz podwyżki na stacjach?

Podwyżki cen paliw, przynajmniej na części stacji, w kolejnym tygodniu wydają się przesądzone, to ich skala będzie uzależniona od indywidualnych decyzji właścicieli stacji, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Od połowy marca na krajowym rynku hurtowym obserwujemy zmianę kierunku cen benzyn i oleju napędowego i, niestety, mówimy teraz o podwyżkach cen. Choć ich kulminacja przypadła na ten tydzień, to w okresie mniej więcej dwóch ostatnich tygodni benzyna bezołowiowa 95 w hurcie zdrożała o ponad 270 zł/1000 l. Mniej, bo o ponad 70 zł/1000l zdrożał olej napędowy. Zasadne w tej sytuacji jest zatem pytanie, czy to już koniec obniżek cen paliw na stacjach? Niestety, wiele wskazuje na to, że ceny paliw na stacjach z początkiem kwietnia będą rosnąć - zapowiadają w najnowszym raporcie rynkowym analitycy Biura Reflex.

O ile podwyżki, przynajmniej na części stacji, w kolejnym tygodniu wydają się przesądzone, to ich skala będzie uzależniona od indywidualnych decyzji właścicieli stacji.

»» Inna prognoza dla rynku paliw czytaj tutaj:

Hurtowe ceny paliw rosną. Co nas czeka na stacjach?

Prognoza średnich cen detalicznych Biura Reflex na pierwszy tydzień kwietnia

benzyna bezołowiowa 95 5,98 – 6,05 zł/l,

benzyna bezołowiowa 98 6,78 – 6,85 zł/l,

olej napędowy 6,12 – 6,17 zł/l,

autogaz 3,12 – 3,15 zł/l.

ISBnews, sek

