Plastikiem nie pal!

Przypominamy mieszkańcom, aby zamiast spalać, segregowali odpady.

„Nie spalaj plastików – powstające w dymie pyły i szkodliwe substancje to zagrożenie dla ludzi i środowiska. Zbieraj plastikowe odpady selektywnie – to cenny surowiec do recyklingu” - to komunikaty ze spotu, który w tym tygodniu pojawił się w środkach komunikacji publicznej wielu miast Polski, od Szczecina po Śląsk. Dlaczego? Ponieważ spalanie odpadów w domowych piecach stanowi jedną z głównych przyczyn złego stanu powietrza w naszym kraju. Plastics Europe Polska już po raz kolejny podejmuje ten ważny temat w kampanii informacyjnej.

„Europejskie statystyki po raz kolejny pokazały, że Polacy oddychają powietrzem bardzo złej jakości, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Poprzez naszą kampanię przypominamy mieszkańcom, że odpady tworzyw są zbyt cenne, by je marnować. To wartościowy surowiec do recyklingu. Tymczasem przez brak efektywnej segregacji śmieci >>plastiki<< wciąż trafiają na wysypiska, czy do domowych palenisk. Spalane tam w niekontrolowany sposób, a więc na przykład w zbyt niskiej temperaturze, przyczyniają się do powstawania smogu. Nagłaśniamy te przekazy już od kilku lat, ponieważ mamy świadomość, jak ważna dla zmiany nawyków jest długoterminowa edukacja” – mówi dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska.

W ramach kampanii „Plastik nie do pieca, piec nie do plastików” przygotowano animowany spot, który wyświetlany jest w autobusach, tramwajach i w pociągach m.in. w Warszawie i aglomeracji warszawskiej, aglomeracji poznańskiej, na Śląsku i na Dolnym Śląsku, w województwie łódzkim, czy Szczecinie. Równolegle prowadzona jest kampania w internecie. Opracowane przez Plastics Europe Polska materiały edukacyjne, w tym gotowe do druku plakaty, przygotowano specjalnie z myślą o wszystkich gminach, których dotyczy problem. Pakiet można pobrać bezpłatnie ze strony (link) i wykorzystać w dowolnym czasie promując przekaz kampanii wśród mieszkańców.

Wg najnowszego raportu „Air Quality Atlas for Europe”*, opublikowanego w połowie listopada br. przez Wspólne Centrum Badawcze UE (JRC), polskie aglomeracje jak Wrocław, Szczecin, Rzeszów, Lublin, Kraków, Kielce, Gdańsk, Częstochowa, Bydgoszcz, Białystok, Warszawa, Poznań, Katowice i Łódź należą do tych o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie.

„Za ten niechlubny wynik w dużym stopniu odpowiadają emisje z palenisk gospodarstw domowych. Spalając plastiki w domowych piecach i kotłowniach, zwiększamy emisje pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu, czyli tych składników smogu, które mają najbardziej szkodliwy wpływ na układ oddechowy” – dodaje dr inż. Anna Kozera-Szałkowska z Plastics Europe Polska.

W tym roku kampania Plastics Europe Polska zbiega się w czasie z „Tygodniem 3R”, podczas którego w całej Polsce promowana jest zasada Reduce - Reuse - Recycle, czyli Używaj mniej - Wykorzystaj ponownie - Oddaj do recyklingu. Apelując o niespalanie plastików, kampania zwraca uwagę na wartość tych odpadów i konieczność ich selektywnej zbiórki w celu poddania recyklingowi.

Plastics Europe/ PAP/ as/