Jak oddycha się w Polsce? Lżej! Są dane

Jakość powietrza w kraju w 2023 r. poprawiła się wobec poprzednich lat - wynika z informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W żadnej z badanych 46 stref nie stwierdzono rocznych przekroczeń zanieczyszczeń dwutlenkiem siarki, tlenkiem węgla, benzenem czy pyłem zawieszonym PM2,5.

GIOŚ w środę opublikował raport na temat rocznej oceny jakości powietrza w Polsce za 2023 rok; podsumowano wyniki z 46 badanych stref. „Podsumowując wyniki oceny należy podkreślić znaczną poprawę jakości powietrza w porównaniu z rokiem 2022 i latami wcześniejszymi” - podkreślono na stronie Inspektoratu.

Powietrze zdrowsze

W opracowaniu przekazano, że oceniając 2023 r. w przypadku dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz ołowiu, kadmu i niklu zawartych w pyle zawieszonym PM10, wszystkie strefy zaliczono do klasy A. Oznacza to, że nie stwierdzono tam wystąpienia w określonym roku przekroczeń obowiązujących w Polsce wartości normatywnych stężenia danego zanieczyszczenia.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podkreślił, że ubiegły rok był pierwszym, w którym nie doszło do przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 (faza II ). Faza II obowiązuje od 2020 r.; wówczas określono normę dla pyłu zawieszonego PM2,5 na poziomie 20 mikrogramów na m sześc. Wcześniej obowiązywała Faza I, a norma zanieczyszczeń wynosiła 25 mikrogramów na m sześc.

Do klasy A zaliczono 42 strefy w Polsce w odniesieniu do dwutlenku azotu i 44 jeśli chodzi o arsen. W przypadku zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10, do klasy A zaliczono 44 strefy, co - jak podkreślono - jest najlepszym wynikiem w historii ocen dla tego zanieczyszczenia. W poprzednich latach były to: 32 strefy w 2022 r.; 21 stref w 2021 r.; 29 stref w 2020 r. (zaliczonych do strefy A).

GIOŚ dodał, że w przypadku benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle zawieszonym PM10 klasę A uzyskało 25 z 46 stref, „co podobnie jak w przypadku pyłu zawieszonego PM10, jest wynikiem najlepszym w dotychczasowych ocenach”. W 2022 roku do klasy A zaliczono 14 stref; w 2021 - 7 stref; w 2020 - 6 stref, w 2019 - 10 stref, w 2018 - 2 strefy, w latach 2017 i 2016 - 3 strefy, natomiast w roku 2015 – 2 strefy.

Konieczność opracowania rocznych ocen jakości powietrza w Polsce wynika z przepisów Prawa ochrony środowiska.

