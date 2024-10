Odpady budowlane? Rząd chce tu "elastyczności"

Uelastycznienie segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych zakłada przyjęty przez rząd projekt noweli ustawy o odpadach. W myśl przepisów samorządy będą mogły też otrzymać więcej środków z budżetu na likwidację nielegalnych wysypisk w gminach.

Chodzi o projekt noweli ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, przyjęty na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

„Projekt wprowadza zmianę dotyczącą organizacji systemu segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tzw. odpady BiR). Chodzi o uelastycznienie organizacji przez przedsiębiorców segregacji takich odpadów oraz wyeliminowanie zgłaszanych przez branżę wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto, nowe przepisy umożliwią przekazywanie organom administracji (m.in. gminom) dofinansowania na usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzi lub środowisku” - wskazano na stronie kancelarii premiera.

Zgodnie z projektowanymi przepisami stworzony zostanie jednolity system selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Rozwiązanie uelastyczni podejście do segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych, co powinno przyczynić się do ułatwienia i zwiększenia ich segregacji. Zmiana przepisów umożliwi przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych innemu uprawnionemu podmiotowi i wysegregowanie odpadów BiR poza miejscem ich wytworzenia.