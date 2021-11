Ekspert alarmuje: Pełzająca fala COVID-19 w Polsce

W Polsce czwarta fala będzie miała charakter pełzający – powiedział PAP w środę wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Ostrzegł, że może ona potrwać do momentu, kiedy 85 proc. społeczeństwa będzie już po covidzie lub po szczepieniu. „Wówczas ulegnie skróceniu okres zakażania i fala zacznie wygasać” – dodał.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania potwierdziły 28 380 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 460 osób z COVID-19. To najwyższa liczb zakażeń w IV fali pandemii w Polsce. Dokładnie rok temu wykryto 10 139 nowych przypadków, a tydzień temu – 24 239 zachorowań.

„Na to wskazuje nam liczba zgonów. Wśród większych krajów jesteśmy już niemal liderem, jeśli chodzi o ich liczbę zakażeń i zgonów” – stwierdził.

Zwrócił uwagę, że w tej chwili w Polsce połowa społeczeństwa jest zaszczepiona. „Mniej więcej będzie potrzeba, żeby przechorowało dwie trzecie osób niezaszczepionych” – powiedział wirusolog.

Zaznaczył, że jest olbrzymia różnica między przechodzeniem COVID-19 przez osoby zaszczepione i niezaszczepione. Ci pierwsi nie obciążają służby zdrowia i nie umierają tak często.

Prof. Gut powiedział, że SARS-CoV-2 zakażają się wszyscy – bez względu na to, czy ktoś przeszedł już COVID-19, czy czy jest zaszczepiony, czy też nie.

„Zakażenie oznacza wejście wirusa do organizmu, które powoduje namnażanie się go w komórkach. Natomiast odpowiedź przygotowanego organizmu ogranicza ten proces, zmniejsza zdolność przekazywania dalej i powoduje, że zakażenie przebiega łagodniej” – powiedział wirusolog. Dodał, że objawy zakażenia są sprawą genetyki i przygotowania organizmu.

Wyjaśnił, że przy zakażeniu wirus wywołuje w organizmie tzw. burzę cytokinową, czyli nadmierną reakcję organizmu na patogen, co może okazać się nawet gorsze w skutkach niż sama infekcja SARS-CoV-2.

„Zmagający się z infekcją organizm produkuje bardzo duże ilości cytokin, co może prowadzić do poważnych następstw, np. do tzw. mgły covidowej, czy w cięższych przypadkach nawet do demencji, nie mówiąc o zapaleniach nerwów, chorobach serca, jelit czy płuc” – zwrócił uwagę prof. Gut.