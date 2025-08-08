Liczba stacji Moya rośnie szybciej niż sieci koncernów
Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 954 stacji paliw na koniec lipca 2025 r. (+4 w porównaniu do danych na koniec czerwca, +26 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 576 stacjami (+1 m/m, +1 r/r), a na trzecim - Moya z 524 stacjami (+6 m/m, +41 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews.
Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell i Circle K, zarządzało siecią 4 369 stacji (+52 r/r).
Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec lipca 2025 r. przedstawia się następująco:
-
Orlen - 1 954 stacje (+4 m/m, +26 r/r)
-
bp - 576 (+1 m/m, +1 r/r)
-
Moya - 524 (+6 m/m, +41 r/r)
-
MOL - 462 (-1 m/m, -13 r/r)
-
Shell - 458 (+1 m/m, +1 r/r)
-
Circle K - 395 (b.z. m/m, -4 r/r)
Łącznie sześciu największych operatorów dysponowało 4 369 stacjami, co stanowiło ok. 55 proc. wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do liczby 7 937 placówek na koniec 2024 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - POPiHN).
W lipcu swoją sieć powiększyły Moya (o 6 stacji), Orlen (o 4 stacje) oraz bp i Shell (o 1 stację), sieć MOL straciła 1 stację, a Circle K nie zmienił stanu posiadania.
Piotr Apanowicz (ISBnews), sek
