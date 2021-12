Kredyt gotówkowy – jak go dostać i spłacić

Kredyt gotówkowy to oferta banków, na którą Polacy dość chętnie się decydują. Pozwala on niejednokrotnie poratować życiową sytuację lub też umożliwić realizację planów. Jednak istotne jest to, by przy wyborze kredytu gotówkowego kierować się pewnymi priorytetami

Kredyt gotówkowy to wiele ofert bankowych. W związku z tym łatwo jest wybrać taki, który w pełni spełni nasze oczekiwania. Dzięki tak pozyskanym finansom spełnimy nie tylko swoje marzenia czy też zrealizujemy plany, ale wybierając kredyt na miarę naszych możliwości, nie będziemy mieć problemów z jego spłatą. Należy jeszcze dodać, że mimo iż przewidywany jest kolejny wzrost oprocentowania kredytu konsumpcyjnego, nic nie wskazuje na to, by miało to wpłynąć na popularność tego produktu bankowego. Klienci niezwykle cenią sobie fakt, że tego typu kredyt można przeznaczyć na dowolny cel. Pod tym względem jest on inny niż kredyt hipoteczny, który związany jest z nabyciem, remontem czy budową nieruchomości. Kredyty gotówkowe to także krótszy ich okres spłaty. Warto zadbać również o to, by był jak najmniej bolesny dla naszej kieszeni.

Wniosek o kredyt gotówkowy – jak wypełnić i jak złożyć

Aby dostać kredyt gotówkowy, należy złożyć odpowiedni wniosek. To na jego podstawie jest oceniane to, czy my, jako klient banku, mamy odpowiednią zdolność kredytową. To od jej oceny zależy udzielenie kredytu gotówkowego. Zależy ona między innymi od wysokości naszych dochodów (ich sumę wpisujemy we wniosku), zobowiązań (jak inne kredyty czy alimenty), liczby dzieci, formy zatrudnienia czy stanu cywilnego. We wniosku wpisujemy oczywiście swoje imię i nazwisko, PESEL i miejsce zamieszkania). Do wyliczenia zdolności kredytowej będzie bankowi potrzebna również informacja co do kwoty kredytu (przy spłacie ważna jest natomiast całkowita kwota kredytu) i okresu jego spłaty. Gdy złożymy taki wniosek – możemy to zrobić pocztą, osobiście, telefonicznie lub online (o czym w dalszej części tekstu) – pozostaje nam oczekiwać na decyzję kredytową. Czas oczekiwania na podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej lub odmownej to nawet ten sam dzień, w którym wniosek złożyliśmy (gdy składamy wniosek w swoim banku, w którym mamy konto).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania i nie tylko – co wziąć pod uwagę przy wyborze kredytu gotówkowego

Tani kredyt gotówkowy to opcja, której najlepiej poszukać w rankingu kredytów gotówkowych. Tam bardzo czytelnie mamy wyłuszczone oprocentowanie kredytu gotówkowego oraz to, ile wynosi roczna stopa oprocentowania RRSO, czyli całkowity koszt kredytu wpływający na wysokość miesięcznych rat. To po prostu wszystkie koszty, które musi ponieść pożyczkobiorca. W takim zestawieniu podana jest także liczba rat, ich wysokość i to, jaką sumę finalnie spłacamy. Ranking kredytów gotówkowych pomoże nam wybrać optymalną wersję spośród szerokiej oferty kredytów gotówkowych. Dzięki niemu bez zbędnego wysiłku będziemy mogli porównać poszczególne parametry kredytów oferowanych przez banki.

Kredyt gotówkowy online – wygoda podczas formalności

Jak już wcześniej wspomniano, wniosek kredytowy można złożyć także online. Czyli bez wychodzenia z domu. Co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym. Natomiast umowę kredytową musimy podpisać w siedzibie banku.

Korzystając z porównywarki kredytów gotówkowych, być może uda się nam wziąć najtańszy kredyt gotówkowy. A takie rozwiązanie to psychicznych spokój przy spłacaniu rat, na które nas stać. W związku z tym nie ucierpi na tym dotkliwie nasz domowy budżet.