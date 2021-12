Turniej strzelecki im. Rittenhouse'a: Konfederacja kpi z tragedii?

Polityk Konfederacji Marcel Duda wyszedł z kontrowersyjną inicjatywą - promuje organizację turnieju strzeleckiego… imienia Kyle’a Rittenhouse’a.

Przypomnijmy - Kyle Rittenhouse to 17 latek, który w miejscowości Kenosha (Wisconsin, USA) zastrzelił dwóch atakujących go ludzi podczas zamieszek po śmierci Afro-Amerykanina.

W sierpniu 2020 r. w Kenoshy doszło do protestów, które z czasem przekształciły się w zamieszki. Wszystko to nastąpiło w reakcji na fakt, iż biały policjant podczas interwencji postrzelił czarnoskórego Jacoba Blake’a. Rittenhouse miał wtedy 17 lat i nie pochodził z Kenoshy - przybył do miasta by - jak wyjaśniał przed sądem - chronić prywatne mienie przed zniszczeniem go przez protestujących. Był uzbrojony w popularny w USA karabinek AR-15.

W trakcie panujących na ulicach zamieszek grupa osób zaczęła gonić Rittenhouese’a, który oddał strzały w kierunku jednego z atakujących, Josepha Rosenbauma. Rosenbaum poniósł śmierć na miejscu. Potem biegnący ulicą Rittenhouse przewrócił się i doskoczyła doń grupa osób. Rittenhouse znów użył broni, zabijając jednego mężczyznę, Anthony’ego Hubera, który atakował go deskorolką, ranił drugiego, Gaige’a Grosskreutza, który mierzył do niego z pistoletu.

Rittenhouse został oskarżony o podwójne zabójstwo, usiłowanie zabójstwa jak również narażenie postronnych osób na niebezpieczeństwo, jednak został uniewinniony ze wszystkich zarzutów. Sąd uznał, że Rittenhouse działał w obronie własnej.

Cała sytuacja była dla młodego człowieka ogromną, osobistą tragedią, co obrońcy nastolatka podkreślali wielokrotnie.

Nie przeszkodziło to Konfederacji do promocji turnieju strzeleckiego… jego imieniem.

Jak czytamy na profilu Marcela Dudy:

Już w niedzielę odbędą się organizowane przez szczecińską Konfederację zawody strzeleckie im. Kyle’a Rittenhouse’a. Zawody podzielone będą na trzy kategorie: pistolet, rewolwer i pistolet maszynowy. Na zwycięzców każdej konkurencji czekają atrakcyjne nagrody!

Wpis zilustrowano zdjęciem z wizerunkiem Rittenhouse’a na tle flagi Konfederacji Stanów Południowych.

Plakat turnieju przygotowany przez Konfederację / autor: fot. Marcel Duda/Facebook

Komentarze pod wpisem nie były entuzjastyczne - wytykano głównie fatalny wydźwięk przekazu, który zachęcając do udziału w turnieju strzeleckim nawiązywał do człowieka, który - choć w obronie własnej - strzelał do ludzi.

Wystarczyło dać wam wejść do sejmu żebyście wielu swoim sympatykom pokazali jak bardzo się w owych sympatiach mylili. merytoryczna opozycja at its best w sumie to po prostu przykre, jak bardzo odklejeni od rzeczywistosci są konfederaci Jakie to jest złe XD: wrzucenie Kyla, na tle symbolu amerykańskiego rasizmu, de facto celebracja czegoś co on sam określa zdecydowanie jako zło konieczne, bo nikomu nie życzył śmierci itd. Potem zdziwiony pikaczu i odkręcanie w mainstream, a i tak niesmak pozostanie. Już można było dać na patrona taką postać jak Rafał Gan-Ganowicz, bo postać wcale nie jest jakoś znana w mainstreamie, a ciekawa i z naszego „podwórka”.

A jak Państwo oceniają ten pomysł Konfederacji?

Marcel Duda/ Facebook/ as/